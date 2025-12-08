Χαρούλες και γελάκια... ανακούφισης

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Header Image

Ευδιάθετοι με χαρούλες και γελάκια παρουσιάστηκαν ορισμένοι εκ του προεδρικού περίγυρου την επομένη του ανασχηματισμού. Ευδιάθετοι και ανακουφισμένοι για την μπόρα που πέρασε χωρίς να τους αγγίξει. Βλέπετε η αγωνία τους μεγάλη και ο φόβος ακόμη μεγαλύτερος όταν διαπίστωσαν ότι τελικά κυοφορήθηκε ανασχηματισμός στο τρένο της επιστροφής από την Ουκρανία στην Πολωνία. Με βάση τα όσα μας έχουν λεχθεί, ούτε τα πιο στενά πρόσωπα του Προέδρου είχαν την παραμικρή υποψία ότι υπήρχε περίπτωση στο χρονικό πλαίσιο που έχει απομείνει έως την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ να προχωρούσε σε ανασχηματισμό της κυβέρνησής του. Κάνουν ή δεν κάνουν χαρούλες όσοι διαπίστωσαν ότι κρατούν ακόμη τις καρέκλες τους τόσο στο Προεδρικό όσο και στην κυβέρνηση; Δεν είναι και λίγο να βρίσκεσαι κοντά στην εξουσία και κυρίως εντός της εξουσίας.

