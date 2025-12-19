Περί ένωσης του χώρου του Κέντρου

Ξαφνικά τις τελευταίες εβδομάδες το ΔΗΚΟ θυμήθηκε την περιβόητη ένωση του λεγόμενου χώρου του Κέντρου. Καθημερινά εμφανίζονται αρκετοί ως ειρηνοποιοί και ως πρόσωπα που επιθυμούν και επιδιώκουν την επανένωση. Αλήθεια, ο πραγματικός λόγος είναι το ενδιαφέρον τους για τον τόπο και θέλουν όντως να δημιουργήσουν ένα ισχυρό κεντρώο κόμμα; Ή μήπως, βλέποντας ότι τα δύο τους πόδια μπήκαν σε ένα παπούτσι, ρίχνουν όλα τα χαρτιά στο τραπέζι και ό,τι κάτσει; Ας αναλογιστούν πρώτα πώς οδηγήθηκαν στη σημερινή κατάσταση και μετά τα υπόλοιπα. Και εάν υπάρχει έστω και μια πιθανότητα, εντέλει, να πετύχει αυτό το εγχείρημα, θέλουν να μας πουν ποίος θα ηγείται; Άστε το καλύτερα γιατί θα ναυαγήσει η προσπάθεια.

ΠΥΡ