Αγροτικός ξεσηκωμός

Απίστευτες εικόνες από κάθε γωνιά της Ευρώπης βλέπουμε τις τελευταίες μέρες από τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Μπορεί να έχουμε συνηθίσει την κατάσταση στην Ελλάδα, αλλά το να βλέπεις το χάος έξω από κτήρια Ευρωπαϊκών Θεσμών στο Στρασβούργο, προκαλεί διάφορα ερωτήματα, αν και δεν είναι η πρώτη φορά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντως καλείται να ακούσει τους αγρότες και επιτέλους για μία φορά να συνδιαμορφώσει μαζί τους την Κοινή Αγροτική Πολιτική και όχι να αποφασίζουν τα διευθυντήρια και οι γραφειοκράτες για αυτούς που παλεύουν για επιβίωση. Από την άλλη φυσικά έχουμε και τους ΟΠΕΚΕΠΕδες που ντροπιάζουν την τιμημένη αγροτιά.

