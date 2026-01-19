Πριγκίπισσα Ειρήνη: H σορός της έφτασε στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών (φώτος)

Ο Χριστοδουλίδης δεν ήθελε να παύσει τον Χαράλαμπο αλλά να τον θεσει ...σε διαθεσιμότητα!

Εξεμάνη η πρώτη κυρία μετά τη συνάντηση Χριστοδουλίδη-ΔΗΚΟ την περασμένη βδομάδα στο Προεδρικό σε σχέση με το βίντεο. Ενώπιον του Προέδρου τέθηκαν 3 αιτήματα. Πρώτο, να παυθεί ο Χαράλαμπος, δεύτερο, να καταργηθεί το ταμείο, τρίτο, να ξεκινήσει έρευνα κυρίως για τον ρόλο του Λακκοτρύπη. Αντιλαμβάνεστε ότι μόλις πληροφορήθηκε τα αιτήματα η κ. Φιλίππα Καρσερά έγινε χαμός, αφού τουλάχιστον για τα δύο πρώτα δεν ήθελε καν να γίνει συζήτηση. Δεν ήθελε κατάργηση του ταμείου, ενώ ούτε λόγος για απόλυση του Χαράλαμπου.

Ο Χριστοδουλίδης μάλλον είχε δεχτεί την κατάργηση του ταμείου, ενώ για τον Χαράλαμπο, όπως μας είπε δικός του άνθρωπος, έκανε τη σκέψη να τον θέσει υπό διαθεσιμότητα. Για τον Λακκοτρύπη που τους έμπλεξε, λένε, κανένα πρόβλημα... ας τον κάτσουν μέσα. Βεβαίως το ζεύγος δημοσίων υπαλλήλων που κυβερνά τη χώρα δεν σκέφτηκε -σε σχέση με τον Χαράλαμπο- ότι δεν είναι δημόσιος υπάλληλος, ότι ο διορισμός του είναι πολιτικός, οπότε δεν μπορεί να τεθεί σε διαθεσιμότητα. Αυτό του επεσήμαναν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ευτυχώς πρόλαβαν πριν το πει δημόσια και γίνει ρεζίλι. Το θέμα βεβαίως με τον Χαράλαμπο τελικά διευθετήθηκε, το πρόβλημα με τη Φιλίππα δεν λύθηκε. Εξού και όταν της ανακοινώθηκε την Κυριακή ότι το ταμείο θα κλείσει χωρίς να ενημερώσει κανέναν, έβγαλε την αστεία αυτή ανακοίνωση ότι παραιτείται. Καλά, κυρία μας, από τι παραιτείστε;

 Η προεδρία του ταμείου αναλαμβάνεται ex officio από την εκάστοτε πρώτη κυρία. Δεν διορίστηκε για να παραιτηθεί. Ήθελε βέβαια να κάνει ντόρο, οπότε συνέχισε. Ξεκίνησε νομική διαδικασία κατά της Τσικκίνη. Ο Αιμιλιανίδης θεωρούμε ότι έπρεπε να την προειδοποιήσει: Τι την αναμένει όταν θα πάει να καταθέσει στο δικαστήριο και τι βομβαρδισμό ερωτήσεων θα δεχτεί.

Θουκής

 

