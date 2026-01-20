Όρισε την τελευταία συνεδρία η Χαραλαμπίδου

Πρωτοτύπησε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Κατά τη χθεσινή συνεδρία, «έκλεισε» και την τελευταία συνεδρία τον ερχόμενο Μάρτιο, πριν το κλείσιμο του Σώματος για τις βουλευτικές εκλογές. Δεσμεύτηκε όπως η τελευταία συνεδρία πραγματοποιηθεί με καλεσμένο τον υπουργό Δικαιοσύνης για να ενημερώσει τη Βουλή για την πορεία των όσων εξήγγειλε για το σωφρονιστικό ίδρυμα. Έδωσε μάλιστα και ημερομηνία στον νέο υπουργό, με τον οποίο ανανεώθηκε το ραντεβού στη Βουλή, για τις 23 Μαρτίου.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.