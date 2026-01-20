Όρισε την τελευταία συνεδρία η Χαραλαμπίδου

Πρωτοτύπησε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Κατά τη χθεσινή συνεδρία, «έκλεισε» και την τελευταία συνεδρία τον ερχόμενο Μάρτιο, πριν το κλείσιμο του Σώματος για τις βουλευτικές εκλογές. Δεσμεύτηκε όπως η τελευταία συνεδρία πραγματοποιηθεί με καλεσμένο τον υπουργό Δικαιοσύνης για να ενημερώσει τη Βουλή για την πορεία των όσων εξήγγειλε για το σωφρονιστικό ίδρυμα. Έδωσε μάλιστα και ημερομηνία στον νέο υπουργό, με τον οποίο ανανεώθηκε το ραντεβού στη Βουλή, για τις 23 Μαρτίου.
ΝΕΚ