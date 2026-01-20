Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Θα τους απελάσουμε και αυτούς;

Θα τους απελάσουμε και αυτούς; Η άποψη ότι όποιος αλλοδαπός παρανομεί στη χώρα μας θα πρέπει άμεσα να απελαύνεται δεν είναι τίποτα άλλο από μία ακόμα ακραία φωνή της εποχής μας. Φυσικά δεν μας είπαν τι πρέπει να κάνουμε τους Κύπριους που συλλαμβάνονται για φόνους ή όταν η ΥΚΑΝ βρίσκει μεγαλοεμπόρους ναρκωτικών που ήταν έτοιμοι να γεμίσουν την κυπριακή κοινωνία με παράνομες ουσίες ή ακόμα και εκείνους που συτηματικά επιδίδονται σε βίαια επεισόδια και χουλιγκανισμούς εντός και εκτός γηπέδων. Είναι ορθολογιστική λύση να «διώχνουμε» το πρόβλημα ή να το αντιμετωπίζουμε στη ρίζα του; Δεν θα αδειάσουν οι φυλακές με το ζόρι.

Παζούρ.

