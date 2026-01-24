Υποψήφιος σε κόμμα που δεν σέβεσαι;

Το Π.Γ. του ΔΗΣΥ ορθώς αποφάσισε να μην περιλάβει στο ψηφοδέλτιο του κόμματος τον Νίκο Σύκα. Παράλληλα, η ηγεσία του ΔΗΣΥ όφειλε να τον καλέσει να απέχει από τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής έρευνας που διεξάγεται εναντίον του.

Χθες πληροφορηθήκαμε για το ενδεχόμενο ο κ. Σύκας να προσφύγει στη Δικαιοσύνη με σκοπό να ακυρώσει την απόφαση του Π.Γ. να μην περιληφθεί στο ψηφοδέλτιο. Εύλογα, λοιπόν, γεννάται το ερώτημα: πώς είναι δυνατόν, κ. Σύκα, να επιδιώκετε τη συμμετοχή σας στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ, όταν δεν σέβεστε τις συλλογικές του αποφάσεις;

ΜΧΣ