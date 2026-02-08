Βράζει η βάση στη Λεμεσό με τον Δίπλαρο. Ναι, δεν είναι ήρεμα τα νερά στον Δημοκρατικό Συναγερμό Λεμεσού. Πληροφορίες του «Π» κάνουν λόγο για έντονη δυσαρέσκεια ανάμεσα σε υποψηφίους, μετά από κινήσεις του αναπληρωτή προέδρου που φέρεται να προωθεί δύο «εκλεκτούς» του στενού του κύκλου. Η ενόχληση είναι διάχυτη, ειδικά σε μια περίοδο που η κοινωνία εμφανίζεται κουρασμένη από μηχανισμούς και εσωτερικές εξυπηρετήσεις. Κάποιοι κάνουν λόγο για πρακτικές που θυμίζουν άλλες εποχές, την ώρα που το ζητούμενο θα έπρεπε να είναι ίσοι όροι για όλους. «Αν συνεχιστεί αυτό, θα πληρώσουμε όλοι το κόστος», μας είπε χαρακτηριστικά υποψήφιος. Και όπως μας ανέφερε άνθρωπος που γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις: «Δεν είναι η ώρα για παιχνίδια ισορροπιών. Ο κόσμος παρακολουθεί».

Θουκής