Αν ο Έρχιουρμαν βάζει προϋπόθεση, γιατί δεν βάζουμε κι εμείς;

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν, σχολιάζοντας τις προσεγγίσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς στα τέσσερα σημεία-προϋποθέσεις που έθεσε, απέρριψε την εκτίμηση ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά αποδέχεται τα τρία από αυτά τα σημεία, τονίζοντας ότι, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα είχε ήδη ανακοινωθεί. Επεσήμανε ότι ειδικά στο πρώτο σημείο, που αφορά την «πολιτική ισότητα», υπάρχει μερική συναίνεση ότι πλήρης συμφωνία δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς εκ περιτροπής Προεδρία. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια δομή στην οποία οι Τουρκοκύπριοι δεν θα μπορούσαν ποτέ να γίνουν Πρόεδροι δεν μπορεί να θεωρηθεί πολιτικά ίση.

Εμείς συμφωνούμε μαζί του. Από την άλλη, απορούμε για τη στάση της δικής μας πλευράς. Αν ο Έρχιουρμαν βάζει αυτή την προϋπόθεση, την οποία μεταξύ μας θα πρέπει να αποδεχθούμε, γιατί δεν βάζουμε κι εμείς μια αντί να λέμε ανοησίες και να ανοίγουμε θέμα συγκλίσεων; Τί θα μπορούσαμε να πούμε; Ότι δεν μπορεί να υπάρξει έναρξη διαπραγματεύσεων αν παραμένει η θέση της τουρκικής πλευράς ότι θα παραμείνουν εσσαεί τουρκικές εγγυήσεις στην Κύπρο.

Θουκής

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

