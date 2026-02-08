Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ειρήνη μου, μη μας κουφάνεις

Βγήκε η υφυπουργός Ειρήνη Πική και μας είπε για το βίντεο που καίει τον Πρόεδρο, τον Χαράλαμπο και τον Λακκοτρύπη: «Είχα κάνει και εγώ δηλώσεις μετά τη συνεδρία, είχε κάνει και ο Πρόεδρος εκείνες τις ημέρες. Περιμένουμε τα αποτελέσματα της ποινικής έρευνας για να δούμε πώς διαστρεβλώθηκαν πάρα πολύ κάποιες εικόνες που είδαμε σε εκείνο το βίντεο. Επειδή διεξάγεται αυτή η έρευνα, πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα.»

Ειρήνη μου, μη μας κουφάνεις. Επισήμως τα περί υβριδικού μας έχουν τελειώσει. Περί μοντάζ, είπαμε, ότι ένα βίντεο 45 λεπτών για να γίνει 8 λεπτά χρειάζεται μοντάζ. Τι απομένει; Αυτό που απομένει είναι να δούμε αν έχουν διαπραξει ποινικά αδικήματα ο Χαράλαμπος, ο τέως διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου, και ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης. Ήδη ο Γιώργος περνά από νέο έλεγχο από το Τμήμα Φορολογίας, ενώ και ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξετάζεται, όπως έγινε και με τον Σαρκοζί. Αν παραβίασε δηλαδή τη νομοθεσία περί χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας με βαση τα λεγόμενα του Γιώργου Λακκοτρύπη. 

Θουκής

