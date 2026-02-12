Videogate: Το σκάνδαλο που δεν «παίζει»

Τσικνοπέμπτη με σκόνη, ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες - Πως θα είναι ο καιρός τις επόμενες μέρες

Τα φιλικά προσκείμενα ΜME προς το Προεδρικό καταβάλλουν καθημερινά μεγάλη προσπάθεια για να μην επανέλθει στην επικαιρότητα το σκάνδαλο videogate, στο οποίο υπονοείται η ύπαρξη οργανωμένου μηχανισμού διαφθοράς στο Προεδρικό. Οι προσπάθειες αυτές κινούνται σε δύο άξονες: αφενός, με την υπερπροβολή του κυβερνητικού έργου και, αφετέρου, με την αδιάκοπη προβολή των καταγγελιών εναντίον Φαίδωνος. Και όταν δεν υπάρχει υλικό, θυμούνται την Annie από τη Μόσχα. Οι καταγγελίες της Annie ορθώς προβάλλονται. Το ίδιο ισχύει και για τις καταγγελίες εναντίον του δημάρχου. Το ερώτημα, όμως, παραμένει: γιατί απόλυτη σιωπή για το σκάνδαλο videogate;

ΜΧΣ 

 

