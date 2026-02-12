Βραχυπρόθεσμος ο «γάμος» τους

Μετά το τελεσίδικο τέλος της συνεργασίας της Ειρήνης Χαραλαμπίδου με το ΑΚΕΛ ανοίγει πλέον ο δρόμος για να προχωρήσει η ίδια στις επαφές της με τον Οδυσσέα για συνεργασία τους στις επόμενες Βουλευτικές, νομιμοποιώντας έτσι το πολύμηνο μεταξύ τους φλερτ, που όλοι γνώριζαν αλλά οι ίδιοι απέκρυβαν. Η δική μου πρόβλεψη είναι ότι το φλερτ θα καταλήξει σε «γάμο», επειδή και οι δύο τον θέλουν διακαώς –ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Πρόβλεψή μου όμως είναι ότι η συμβίωσή τους κάτω από την ίδια στέγη δεν θα αντέξει και πολύ, αφού και των δύο οι προσωπικές τους φιλοδοξίες και βλέψεις... για τον Λόφο θα τους φέρουν κάποια στιγμή σε σύγκρουση.

Κ. ΖΑΔΗΣ