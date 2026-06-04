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Ο άνεμος «χάλασε» τα εγκαίνια «σπηλιάς» σε εμβληματική γέφυρα του Παρισιού - Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Πρόκειται για ένα pop-up έργο - θα παραμείνει εγκατεστημένο για μικρό χρονικό διάστημα - που φιλοδοξεί να χαρίσει στους επισκέπτες μια «εμβυθιστική εμπειρία». Το όνομά του στα γαλλικά «La caverne», δηλαδή σπήλαιο ή σπηλιά.

O JR έστησε μια φιλόδοξη φουσκωτή κατασκευή πάνω στην γέφυρα Pont Neuf του Παρισιού, όμως ο άνεμος οδήγησε στην αναβολή των εγκαινίων.

Πρόκειται για ένα pop-up έργο - θα παραμείνει εγκατεστημένο για μικρό χρονικό διάστημα - που φιλοδοξεί να χαρίσει στους επισκέπτες μια «εμβυθιστική εμπειρία». Το όνομά του στα γαλλικά «La caverne», δηλαδή σπήλαιο ή σπηλιά.

Το έργο είναι του καλλιτέχνη JR, που από κάποιους αποκαλείται ο «Γάλλος Μπάνκσι». Η εγκατάσταση θα αποτίσει φόρο τιμής στο έργο των Christo και Jeanne-Claude, «The Pont Neuf Wrapped», το οποίο είχε εγκατασταθεί στο ίδιο σημείο πριν 40 χρόνια.

Τα εγκαίνια ήταν προγραμματισμένα για το Σάββατο 6 Ιουνίου, όμως οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στη γαλλική πρωτεύουσα προξένησαν φθορές στην εγκατάσταση.

Συνεπώς το άνοιγμα για το κοινό αναβλήθηκε και η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί μόλις οι διοργανωτές διορθώσουν τις ζημιές και κρίνουν πως δεν θα υπάρχει εκ νέου πρόβλημα.

Η Pont Neuf Είναι η παλαιότερη γέφυρα του Παρισιού, καθώς η κατασκευή της ξεκίνησε το 1578, υπό τον βασιλιά Ερρίκο τον Γ'. Αν κάποιος περπατά κατά μήκος του νησιού Île de la Cité, έχοντας αφήσει πίσω του την Παναγία των Παρισίων, είναι η τελευταία γέφυρα του νησιού που δεξιά οδηγεί στο πίσω μέρος του Λούβρου και αριστερά στην εμπορική περιοχή του Odeon, στην Rive Gauche.

Πηγή: iefimerida.gr

 

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