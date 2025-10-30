Τραγική κατάληξη στις έρευνες στο κτήριο που κατέρρευσε στην Κωνσταντινούπολη: Νεκροί και οι δύο γονείς που έψαχναν

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες στο 7ώροφο κτήριο που κατέρρευσε στην Κωνσταντινούπολη καθώς τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν νεκρούς κατά τη διάρκεια της νύχτας τους δύο γονείς που αναζητούσαν.

Όπως ανακοινώθηκε οι σοροί του 44χρονου Λεβέντ Μπιλίρ και της 37χρονης συζύγου του, Εμινέ, εντοπίστηκαν λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα σήμερα, Πέμπτη.

Kocaeli Gebze'de çöken binanın enkazında kalan anne Emine Bilir, baba Levent Bilir, kardeşler Hayrunnisa ve Muhammet Emir Bilir hayatını kaybetti.



5 kişilik aileden sadece 18 yaşındaki Dilara Bilir hayatta kaldı. pic.twitter.com/2FiVLb0ntS — Sabah (@sabah) October 30, 2025

Υπενθυμίζεται ότι πρώτα είχαν εντοπιστεί νεκρά τα δύο μικρότερα παιδιά της οικογένειας, ο 12χρονος Εμίρ και η 14χρονη Χαϊρουνίσα ενώ αντίθετα σώα εντοπίστηκε η μεγαλύτερη αδελφή τους η 18χρονη Ντιλάρα.

Συνολικά στην επιχείρηση που κράτησε 19 ώρες συμμετείχαν 913 διασώστες με 161 οχήματα και 6 σκυλιά ενώ χρησιμοποιήθηκαν και 10 ειδικά μηχανήματα.

Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι μετά την κατάρρευση του κτηρίου ότι εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους άλλα 12 κτήρια στα οποία έμεναν 45 οικογένειες.

Η στιγμή της κατάρρευσης

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της κατάρρευσης της 7ώροφης πολυκατοικίας στο Γκεμπζέ της επαρχίας Κοτζαέλι. Στα πλάνα φαίνονται οι περαστικοί να τρέχουν έντρομοι και να γλιτώνουν παρά τρίχα καθώς το κτήριο διαλύθηκε σε δευτερόλεπτα σαν χάρτινος πύργος.

Αρχικά το κτίριο φαίνεται στο βίντεο να γέρνει ελαφρά για άγνωστη προς στιγμή αιτία και μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου καταρρέει και στη συνέχεια διαλύεται, καταπλακώνοντας παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Τα πλάνα δείχνουν να πέφτουν καλώδια ηλεκτροδότησης και ένα μαύρο σύννεφο σκόνης να υψώνεται στον αέρα τη στιγμή της κατάρρευσης του κτιρίου.

🔴 SONDAKİKA | Kocaeli Gebze’de 7 katlı binanın çökme anı… pic.twitter.com/0pd0vIn4RJ

— İhsan YALÇIN (@ihsanyalcinTR) October 29, 2025

Protothema.gr