Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Web TV

Τραγική κατάληξη στις έρευνες στο κτήριο που κατέρρευσε στην Κωνσταντινούπολη: Νεκροί και οι δύο γονείς που έψαχναν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Πρώτα είχαν ανασυρθεί νεκρά τα δύο άλλα παιδιά της οικογένειας ηλικίας 12 και 14 ετών

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες στο 7ώροφο κτήριο που κατέρρευσε στην Κωνσταντινούπολη καθώς τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν νεκρούς κατά τη διάρκεια της νύχτας τους δύο γονείς που αναζητούσαν.

Όπως ανακοινώθηκε οι σοροί του 44χρονου Λεβέντ Μπιλίρ και της 37χρονης συζύγου του, Εμινέ, εντοπίστηκαν λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα σήμερα, Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται ότι πρώτα είχαν εντοπιστεί νεκρά τα δύο μικρότερα παιδιά της οικογένειας, ο 12χρονος Εμίρ και η 14χρονη Χαϊρουνίσα ενώ αντίθετα σώα εντοπίστηκε η μεγαλύτερη αδελφή τους η 18χρονη Ντιλάρα.

Συνολικά στην επιχείρηση που κράτησε 19 ώρες συμμετείχαν 913 διασώστες με 161 οχήματα και 6 σκυλιά ενώ χρησιμοποιήθηκαν και 10 ειδικά μηχανήματα.

Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι μετά την κατάρρευση του κτηρίου ότι εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους άλλα 12 κτήρια στα οποία έμεναν 45 οικογένειες.

Η στιγμή της κατάρρευσης

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της κατάρρευσης της 7ώροφης πολυκατοικίας στο Γκεμπζέ της επαρχίας Κοτζαέλι. Στα πλάνα φαίνονται οι περαστικοί να τρέχουν έντρομοι και να γλιτώνουν παρά τρίχα καθώς το κτήριο διαλύθηκε σε δευτερόλεπτα σαν χάρτινος πύργος.

Αρχικά το κτίριο φαίνεται στο βίντεο να γέρνει ελαφρά για άγνωστη προς στιγμή αιτία και μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου καταρρέει και στη συνέχεια διαλύεται, καταπλακώνοντας παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Τα πλάνα δείχνουν να πέφτουν καλώδια ηλεκτροδότησης και ένα μαύρο σύννεφο σκόνης να υψώνεται στον αέρα τη στιγμή της κατάρρευσης του κτιρίου.

🔴 SONDAKİKA | Kocaeli Gebze’de 7 katlı binanın çökme anı… pic.twitter.com/0pd0vIn4RJ

— İhsan YALÇIN (@ihsanyalcinTR) October 29, 2025

Protothema.gr

Tags

web tv

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα