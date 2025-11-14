Εκτοξεύτηκε ο σούπερ πύραυλος του Τζεφ Μπέζος μεταφέροντας δορυφόρους εξερεύνησης του Άρη (βίντεο)

Μετά από καθυστέρηση μερικών ημερών αρχικά λόγω κακοκαιρίας και στη συνέχεια λόγω του πρόσφατου μπαράζ γεωμαγνητικών καταιγίδων οτεράστιος πύραυλος New Glenn της Blue Origin, της διαστημικής εταιρείας του ιδρυτή και επικεφαλής της Amazon Τζεφ Μπέζος, εκτοξεύτηκε μεταφέροντας τους δύο δορυφόρους της αποστολής ESCAPADE της NASA οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν έρευνες στον Άρη.

Η αποστολή ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) υλοποιήθηκε από επιστήμονες στο Space Sciences Laboratory (SSL) του Πανεπιστημίου Μπέρκλι και αποτελεί ένα ευρύτερο επιστημονικό στοίχημα και πιο συγκεκριμένα πώς διαστημικά σκάφη/δορυφόροι που κατασκευάζονται γρήγορα και με πολύ χαμηλό κόστος μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εξερεύνηση άλλων πλανητών.

Κατά κανόνα οι διαπλανητικές αποστολές της NASA απαιτούν πάνω από μια δεκαετία προετοιμασίας και το κόστος τους μπορεί να υπερβεί το ένα δισ. δολάρια. Η δημιουργία των δύο δορυφόρων της αποστολής διήρκεσε περίπου δύο χρόνια και το κόστος τους δεν ξεπέρασε τα 80 εκατ. δολάρια.

Η αποστολή

Τα δύο σκάφη κατευθύνονται προς το σημείο Λαγκράνζ 2 (L2) μια περιοχή που βρίσκεται περίπου 1,5 εκατομμύριο χιλιόμετρα μακριά από τη Γη και εκεί εξισορροπούνται οι βαρυτικές αλληλεπιδράσεις Γης και Ήλιου γεγονός που το καθιστά ιδανικό για διαστημικές παρατηρήσεις και τα τελευταία χρόνια πολλές αποστολές επιλέγουν αυτή την περιοχή για στείλουν τα κάθε είδους όργανα παρατήρησης.

Οι δορυφόροι θα παραμείνουν στο σημείο αυτό για 12 μήνες πραγματοποιώντας μελέτες για τα φαινόμενα του διαστημικού καιρού. Τον Νοέμβριο του 2026 θα περάσουν κοντά από τη Γη χρησιμοποιώντας τη βαρυτική της έλξη για να επιταχυνθούν και να ξεκινήσουν το ταξίδι τους προς τον Άρη τον οποίο θα προσεγγίσουν περίπου δέκα μήνες αργότερα.

Αυτή η πολύπλοκη τροχιά είναι απαραίτητη λόγω των νόμων της ουράνιας μηχανικής: η Γη και ο Άρης ευθυγραμμίζονται κατάλληλα μόνο μία φορά κάθε 26 μήνες και το επόμενο παράθυρο εκτόξευσης ανοίγει στα τέλη του 2026.

Αφού φτάσουν στον Κόκκινο Πλανήτη τα δύο σκάφη θα χρειαστούν περίπου επτά μήνες για να βρεθούν σε συγκεκριμένες συγχρονισμένες τροχιές γύρω του. Εκεί θα αρχίσουν να συλλέγουν δεδομένα για τουλάχιστον 11 μήνες. Οι δορυφόροι θα πετούν σε σχηματισμό, χαρτογραφώντας τα μαγνητικά πεδία, την ανώτερη ατμόσφαιρα και την ιονόσφαιρα του Άρη σε τρεις διαστάσεις, παρέχοντας έτσι την πρώτη στερεοσκοπική απεικόνιση του διαστημικού περιβάλλοντος του πλανήτη.

«Αυτά που θα ανακαλύψουν θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν πώς και πότε ο Άρης έχασε την ατμόσφαιρά του, καθώς και να προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για τις συνθήκες στον πλανήτη, πληροφορίες που θα μπορούσαν να φανούν στις επερχόμενες επανδρωμένες αποστολές στον πλανήτη» αναφέρει σε ανακοίνωση του Πανεπιστήμιο Μπέρκλι.

Η εποχή των σούπερ πυραύλων

Ο επαναχρησιμοποιούμενος New Glenn υπόσχεται να μεταφέρει πιο μεγάλα φορτία και πιο μακριά από τον αντίστοιχο πύραυλο της διαστημικής εταιρείας του Ελον Μασκ, τον Super Heavy. Η ιδέα των επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων μεταφοράς φορτίων (δορυφόρων, εξοπλισμό, διαστημικών σκαφών κ.α.) ήταν επαναστατική και η υλοποίηση της από τον Ελον Μασκ και την διαστημική του εταιρεία, την Space X, δημιούργησε νέα δεδομένα στη διαστημική βιομηχανία.

Οι επαναχρησιμοποιούμενοι πύραυλοι του Μασκ κυριαρχούν πλέον στη μεταφορά φορτίων ενώ η Space X δοκιμάζει τον μεγαλύτερο εξ αυτών, τον Super Heavy, που υπόσχεται να μεταφέρει μεγάλο όγκο φορτίων στο Διάστημα αλλά και να μεταφέρει διαστημόπλοια σε τέτοιες αποστάσεις από τη Γη ώστε να είναι πιο εύκολο το ταξίδι τους στον Άρη ή άλλες μακρινές περιοχές του ηλιακού μας συστήματος.

Ο Τζεφ Μπέζος δημιούργησε το δικό του διαστημικό εγχείρημα, την εταιρεία Blue Origin η οποία προσπαθεί να ανταγωνιστεί ευθέως την Space X. Ένας τομέας που δραστηριοποιείται η Blue Origin είναι η κατασκευή του δικού της επαναχρησιμοποιούμενου πυραύλου μεταφοράς φορτίων. Η εταιρεία αποφάσισε να προχωρήσει κατευθείαν στη δημιουργία ενός θηριώδους πυραύλου πολύ μεγαλύτερου σε μέγεθος και δυνατότητες από τον Super Heavy της Space X.

Ο πύραυλος New Glenn πήρε το όνομα του από τον θρυλικό Αμερικανό αστροναύτη και αργότερα γερουσιαστή Τζον Γκλέν που το 1962 έγινε ο πρώτος Αμερικανός αστροναύτης που έκανε τον γύρο της Γης από το Διάστημα. Σύμφωνα με τους δημιουργούς του ο ύψους 98 μέτρων πύραυλος μπορεί να μεταφέρει πολλαπλάσιο όγκο φορτίου από τον Super Heavy και να μεταφέρει διαστημόπλοια επανδρωμένα η μη σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις από τον πύραυλο της Space X κάτι που αν τελικά επαληθευθεί θα μιλάμε για μια νέα επανάσταση στη διαστημική βιομηχανία ενώ η υπάρχουσα πυραυλική επανάσταση βρίσκεται ακόμη σε βρεφική ηλικία.

