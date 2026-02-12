Φωτιά σε οχήματα της Υπηρεσίας Θήρας στην Ευρύχου - Έρευνες για τα αίτια

Φωτιά σε οχήματα της Υπηρεσίας Θήρας εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σήμερα στην περιοχή Μόρφου, στην επαρχία Λευκωσίας, σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας.

Γύρω στη 1:25 μετά τα μεσάνυχτα, ξέσπασε πυρκαγιά σε οχήματα της Υπηρεσίας Θήρας, τα οποία ήταν σταθμευμένα σε χώρο στάθμευσης του Κοινοτικού Συμβουλίου Ευρύχου. Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατέσβησαν τη φωτιά.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές σε τρία οχήματα της Υπηρεσίας Θήρας, εκ των οποίων το ένα είναι πυροσβεστικό όχημα.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας για προκαταρκτικές εξετάσεις, ενώ ο χώρος αποκλείστηκε ώστε να συνεχιστούν οι έρευνες το πρωί, με στόχο τη διακρίβωση των αιτίων πρόκλησης της πυρκαγιάς.