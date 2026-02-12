Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Φωτιά σε οχήματα της Υπηρεσίας Θήρας στην Ευρύχου - Έρευνες για τα αίτια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία αρχείου

Η πυρκαγιά ξέσπασε μετά τα μεσάνυχτα σε χώρο στάθμευσης του Κοινοτικού Συμβουλίου  – Ανάμεσά τους και πυροσβεστικό

Φωτιά σε οχήματα της Υπηρεσίας Θήρας εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σήμερα στην περιοχή Μόρφου, στην επαρχία Λευκωσίας, σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας.

Γύρω στη 1:25 μετά τα μεσάνυχτα, ξέσπασε πυρκαγιά σε οχήματα της Υπηρεσίας Θήρας, τα οποία ήταν σταθμευμένα σε χώρο στάθμευσης του Κοινοτικού Συμβουλίου Ευρύχου. Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατέσβησαν τη φωτιά.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές σε τρία οχήματα της Υπηρεσίας Θήρας, εκ των οποίων το ένα είναι πυροσβεστικό όχημα.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας για προκαταρκτικές εξετάσεις, ενώ ο χώρος αποκλείστηκε ώστε να συνεχιστούν οι έρευνες το πρωί, με στόχο τη διακρίβωση των αιτίων πρόκλησης της πυρκαγιάς.

Tags

ΦΩΤΙΑΟΧΗΜΑΜΟΡΦΟΥΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΗΡΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα