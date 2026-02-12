Πού βρίσκονται οι πιο μποτιλιαρισμένοι δρόμοι στην Ευρώπη - Η απάντηση θα σας εκπλήξει

Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία για τη συμφόρηση στους δρόμους αποτυπώνουν με σαφήνεια την κατάσταση στην Ευρώπη, αναδεικνύοντας την πόλη με τα υψηλότερα επίπεδα κίνησης στους δρόμους.

Τα τελευταία χρόνια, η κίνηση στους δρόμους έχει αυξηθεί αισθητά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με ολοένα και περισσότερες πόλεις της Γηραιάς Ηπείρου να αντιμετωπίζουν καθημερινά φαινόμενα έντονης επιβάρυνσης σε βασικές οδικές αρτηρίες.

Οι αιτίες πίσω από τη συμφόρηση είναι πολλαπλές και συνδέονται με ευρύτερες εξελίξεις που βλέπουμε να συντελούνται σήμερα.

Ενδεικτικά, η αυξημένη μετακίνηση πληθυσμού προς τα αστικά κέντρα αποτελεί ένα όλο και πιο σύνηθες φαινόμενο, γεγονός που μεταφράζεται σε περισσότερα οχήματα στους δρόμους και μεγαλύτερη πίεση στα ήδη επιβαρυμένα δίκτυα.

Παράλληλα, αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν προχωρήσει στην εφαρμογή μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας στα κέντρα των πόλεων, με στόχο τη μείωση των ρύπων.

Η δημιουργία ζωνών χαμηλών εκπομπών, όπου απαγορεύεται η είσοδος συγκεκριμένων κατηγοριών οχημάτων, έχει σε πολλές περιπτώσεις οδηγήσει σε μετατόπιση της κυκλοφορίας προς άλλους οδικούς άξονες, προκαλώντας αλυσιδωτά φαινόμενα συμφόρησης στους «ανοιχτούς» δρόμους.

Τα παραπάνω φαινόμενα παρατηρούνται στη συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών πόλεων, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιάζουν τα επίσημα στατιστικά δεδομένα που αποτυπώνουν με ακρίβεια την κατάσταση της κυκλοφορίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, αποκαλυπτική είναι η ετήσια έρευνα της TomTom, μιας κορυφαίας ολλανδικής εταιρείας τεχνολογίας εντοπισμού θέσης, η οποία αξιοποιεί δεδομένα GPS για να χαρτογραφήσει τα επίπεδα κυκλοφοριακής συμφόρησης στις ευρωπαϊκές πόλεις.

Κατά τον απολογισμό της για το έτος 2025, η εταιρεία εξέτασε σχεδόν 500 πόλεις, αξιολογώντας τον μέσο χρόνο μετακίνησης και τα επίπεδα συμφόρησης στα αστικά οδικά δίκτυα και αναδεικνύοντας μερικά ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα στατιστικά για την κίνηση στους δρόμους.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, τα επίπεδα συμφόρησης στην Ευρώπη αυξήθηκαν συνολικά από το 20% στο 25%. Παράλληλα, από τις περίπου 500 πόλεις που εξετάστηκαν, μόλις οι 34 κατέγραψαν μείωση στον χρόνο μετακίνησης ανά χιλιόμετρο στο κέντρο της πόλης σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ταυτόχρονα, η έρευνα ανέδειξε τις πόλεις της Ευρώπης με την περισσότερη κίνηση, με την πρώτη θέση να καταλαμβάνει το Δουβλίνο, με τον ετήσιο χρόνο που χάνεται στην κίνηση κατά τις ώρες αιχμής στην Ιρλανδική πρωτεύουσα να ανέρχεται στις 191 ώρες.

Εντύπωση προκαλεί η έντονη παρουσία πολωνικών πόλεων στις πρώτες θέσεις, με το Λοτζ, το Λουμπλίν και το Πόζναν να ακολουθούν κατά αυτή την σειρά, ενώ την πρώτη πεντάδα των πιο αργών πόλεων συμπληρώνει το Βουκουρέστι της Ρουμανίας

Η Αθήνα κατατάσσεται ως η 17η πιο «αργή» πόλη στην Ευρώπη από πλευράς κυκλοφοριακής συμφόρησης, με τον χαμένο χρόνο στις ώρες αιχμής να φτάνει τις 143 ώρες ετησίως και τη μέση ταχύτητα να διαμορφώνεται στα 19 χλμ./ώρα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η πόλη του Μεξικό παραμένει η πιο αργή πόλη, παρά τη μείωση της συμφόρησης κατά 3,6%, ακολουθούμενη από την Μπανγκαλόρ της Ινδίας και το Δουβλίνο.

carandmotor.gr