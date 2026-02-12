Ενστάσεις για ποινικές ευθύνες υπουργών και κρατικών αξιωματούχων

Σοβαρές επιφυλάξεις ακόμη και με αναφορές για κίνδυνο ποινικοποίησης της πολιτικής σημαδεύτηκε το δεύτερο εγχείρημα για να ποινικοποιηθούν οι ευθύνες των υπουργών και κρατικών αξιωματούχων στις περιπτώσεις που από πρόθεση βλάπτουν τα συμφέροντα της Δημοκρατίας.

Το θέμα συζητήθηκε στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μετά από πρόταση νόμου του βουλευτή του ΔΗΣΥ Κυριάκου Χατζηγιάννη. Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου, ώστε οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι επίτροποι και οι ανεξάρτητοι αξιωματούχοι άνευ χαρτοφυλακίου, δηλαδή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο υφυπουργός παρά τω Προέδρω, να ευθύνονται ποινικώς για πράξεις και/ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, στοιχειοθετείται ποινική ευθύνη των ως άνω προβλεπόμενων αξιωματούχων της Δημοκρατίας, σε περίπτωση κατά την οποία με πράξη ή παράλειψή τους είτε παραβιάζουν εκ προθέσεως διάταξη του Συντάγματος ή νόμου της Δημοκρατίας είτε, χωρίς να παραβιάζεται διάταξη του Συντάγματος ή νόμου της Δημοκρατίας, πλήττουν τα συμφέροντα της Δημοκρατίας.

Κατά τη χθεσινή συζήτηση αναφέρθηκε ότι το 2013 είχε συζητηθεί ξανά το συγκεκριμένο θέμα, μετά σχετικό νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μετά από σοβαρές ενστάσεις και επιφυλάξεις το νομοσχέδιο αποσύρθηκε.

Εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας, η Δέσποινα Κυπριανού διατύπωσε σοβαρές επιφυλάξεις τονίζοντας ότι βασική αρχή του ποινικού δικαίου είναι οι αξιόποινες πράξεις να είναι ξεκάθαρες και συγκεκριμένες. Υποστήριξε επίσης ότι υπάρχει υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο (σ.σ. διαφορετικές νομοθεσίες) το οποίο καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειών που σκοπείται η ποινικοποίησή τους μέσω της πρότασης νόμου.

Επιφυλάξεις εξέφρασε και η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης καθώς και η πλειοψηφία των βουλευτών, πλην του εισηγητή.