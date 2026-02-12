Η κανονικοποίηση της βίας και της θηριωδίας

Η περιουσία του πλουσιότερου 1% του κόσμου είναι διπλάσια από την περιουσία του υπόλοιπου 99%. Αυτή είναι η πιο πρόσφατη έκθεση που δημοσιεύθηκε εκ μέρους του διεθνούς οργανισμού ανθρωπιστικής βοήθειας Oxfam. Το πλουσιότερο 1% παίρνει τα δύο τρίτα του πλούτου των 42 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που εμφανίστηκε τα τελευταία δύο χρόνια! Μην ξεχνάτε. Κατά την περίοδο της πανδημίας του Covid-19 διπλασιάστηκε η περιουσία των πλουσίων του κόσμου. Η πανδημία είναι μια πληγή εντός μας. Μας κόστισε πολύ ακριβά το γεγονός ότι την ανακήρυξε πανδημία ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Όμως, ενεργοποίησαν τρομερά τα Μέσα Ενημέρωσης που διέθεταν και μας απαγόρευσαν ακόμα και να λέμε την άποψή μας. Μας φίμωσαν και μας οδήγησαν σε κατάρρευση, όχι μόνο οικονομικώς, με μια πίεση την οποία θα μπορούσα να αποκαλέσω φασισμό. Ακόμα και οι πιο σώφρονες από εμάς στήριξαν οικειοθελώς και ευχαρίστως τις αντιδημοκρατικές φασιστικές πρακτικές. Μετέτρεψαν όλους μας σε πειραματόζωα με τα εμβόλια που δοκίμασαν πάνω μας. Αυτό το πείραμα απέφερε πάρα πολλά κέρδη σε εκείνους αλλά οδήγησε εμάς σε πολλές απώλειες. Έμαθαν ότι θα μπορούσαν να αιχμαλωτίσουν ολόκληρη την ανθρωπότητα με τον φόβο του θανάτου. Μας έκλεισαν στα σπίτια μας. Αποκοπήκαμε από την κοινωνική ζωή. Πιο πολύ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου εμφανίστηκαν οι ασθένειες άνοια και Alzheimer. Στους δε τωρινούς θανάτους πάντα υπάρχει η υποψία των εμβολίων. Και μάλιστα στους θανάτους νεαρών ατόμων. Ο άνθρωπος πεθαίνει μόλις σταματήσει η καρδιά του. Αυτή είναι μια πολύ απλή διάγνωση, μπορεί να λεχθεί για κάθε θάνατο, όμως μήπως δεν είναι δικαίωμά μας να μάθουμε περισσότερα; Ρώτησα έναν φίλο με τον οποίο είχαμε αντίθετες απόψεις κατά την περίοδο της πανδημίας. Εργαζόταν ως επιθεωρητής σε ένα εργοστάσιο φαρμάκων στο εξωτερικό, στην Ευρώπη. «Μήπως δεν είναι προϊόν του Covid αυτοί οι άκαιροι θάνατοι;» «Πρέπει να κοιτάξουμε το εμβόλιο που χρησιμοποίησαν. Μπορεί να είναι κινέζικο», είπε!

Ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο είναι ο Bernard Arnault, λέει. Η περιουσία του είναι 179 δισεκατομμύρια δολάρια! Αυτή η περιουσία ισούται με τον πλούτο που διαθέτουν 20 εκατομμύρια Γάλλοι. Αφού το 1% διαθέτει διπλάσια περιουσία από το 99%, μήπως δεν είναι μάταιο να αναμένεται δικαιοσύνη από αυτόν τον κόσμο; Τα πάντα είναι στα χέρια αυτής της δύναμης. Και οι διεθνείς θεσμοί, και το διεθνές δίκαιο. Αν θέλουν προκαλούν πόλεμο, αν θέλουν κάνουν ειρήνη. Αυτή η κατάσταση απελπισίας πρέπει να είναι που απομακρύνει όλους πλέον από την κοινωνικότητα και τους ωθεί στην ατομική σωτηρία. Μήπως υπάρχει ελπίδα να ενωθεί το 99% ενάντια στο 1%; Όταν υποβάλλω αυτό το ερώτημα έρχεται στο μυαλό μου τούτο το μικρό νησί μας. Μήπως εμείς μπορέσαμε να ενωθούμε ενάντια στους κοινούς εχθρούς μας εδώ; Αδύνατον. Άστε την ενότητα των δύο κοινοτήτων, ακόμα και η κάθε κοινότητα στο εσωτερικό της δεν είναι ένα ενιαίο σύνολο. Και φαίνεται πολύ φυσιολογικό να μην είναι ενιαίες. Δεν υπάρχει ισότητα! Δεν υπάρχει δικαιοσύνη! Για παράδειγμα, υπάρχουν τόσοι που υποφέρουν από το υφιστάμενο σύστημα στη δική μας κοινότητα που αν προκύψουν νέες αιματηρές συγκρούσεις με την ελληνοκυπριακή πλευρά εδώ λένε «μα τον Θεό, δεν παίρνω όπλο στο χέρι και δεν μπορεί κανείς να με σύρει ξανά στα οδοφράγματα». Καλά και ωραία όλα, όμως μακάρι να μην το εξαρτούσαν αυτό μόνο από την κοινωνική καταπίεση την οποία υφίστανται. Δηλαδή να το έκαναν επειδή είναι πραγματικοί υπερασπιστές της ειρήνης εδώ και όχι επειδή εξοργίστηκαν με τη διοίκηση που τους καταπιέζει. Ο μακαρίτης Ραϊφ Ντενκτάς ήταν πολύ ειλικρινής όταν μια βραδιά στο ξενοδοχείο Χίλτον τη δεκαετία του 1980 πήρε το μικρόφωνο και είπε στους Ελληνοκυπρίους «δεν θα σάς πυροβολήσω ποτέ ξανά». Αυτό ακριβώς είναι που εννοώ.

Σε αυτόν τον κόσμο, που κυριαρχούν οι άπληστοι δισεκατομμυριούχοι, πώς σώζεται η ανθρωπότητα από το να είναι πιόνι τους; Γινόμαστε μάρτυρες στο τι πράγματα κάνουν οι δισεκατομμυριούχοι τους οποίους τρελαίνει το χρήμα. Μάς προκαλούν ζάλη τα αδιανόητα βίντεο και οι φωτογραφίες. Η σιωπή που υπάρχει στον κόσμο είναι πολύ ανησυχητική. Κανονικοποιείται η βία και η θηριωδία. Σε μια περίοδο που έπρεπε να ξεσηκωθεί ολόκληρη η ανθρωπότητα μαζί, όλοι κάθονται ήσυχα στη θέση τους. Μήπως είναι και αυτό ένα πείραμα για να καταστεί κυρίαρχη η βία σε όλο τον κόσμο; Μήπως μετρούν την αντίδραση της ανθρωπότητας ενάντια στην πιο τρομερή θηριωδία;

Φτου, μωρέ! Ξεχάσαμε και την Κύπρο όταν βυθιστήκαμε στον κόσμο του χρήματος. Αλήθεια, η Κύπρος πώς είναι;