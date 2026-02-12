Η Λεμεσός σε ρυθμούς Καρναβαλιού: Ανάβει σήμερα η «Πρώτη Φουκού» και ξεκινά 11ήμερο γλέντι

Επίσημη πρώτη σήμερα, Τσικνοπέμπτη, για τις καρναβαλίστικες εκδηλώσεις του Δήμου Λεμεσού, ο οποίος υπόσχεται ένα 11ήμερο γεμάτο κέφι και διασκέδαση, το οποίο θα κορυφωθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, με τη μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση.

Οι σημερινές εκδηλώσεις ξεκινούν από τις 7:30 με την καθιερωμένη «Πρώτη Φουκού», που θα ανάψει στον χώρο των γραφείων του Lemesos Media Group, στην Οδό Ομονοίας 67, ενώ το καρναβαλίστικο ξεφάντωμα συνεχίζεται στις 10:00, με μουσική και κέρασμα μπροστά από την Eurobank (οδός Γλάδστωνος) και την Τράπεζα Κύπρου (οδός Αγίου Ανδρέου έναντι εκκλησίας Αγίας Νάπας).

Η πλατεία στην οδό Σαριπόλου θα αποτελέσει το επίκεντρο των μεσημεριανών εκδηλώσεων, όπου στις 13:30 θα τραγουδά η ομάδα «Κανταδόροι Λεμεσού», στην παρουσία των δημοτικών Αρχών, μελών της "βασιλικής οικογένειας" και πλήθος κόσμου.

Στις 17:30 η πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου (Επαρχιακή Διοίκηση) θα αρχίσει τα προεόρτια της στέψης της «Βασίλισσας του Πάθους και της Τρέλας», με μουσική και τραγούδια από το συγκρότημα «Λωποδύτες».

Ακολούθως, στις 19:00, ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, η βασιλική οικογένεια, η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού, οι Μαζορέττες του Σώματος Κυπρίων Οδηγών και οι Μαζορέττες Λεμεσού θα ξεκινήσουν, εν πομπή, από το Δημοτικό Μέγαρο, με κατεύθυνση την πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου, ενώ κατά τη διαδρομή θα συναντηθούν με την ομάδα κανταδόρων «Αρίονες» και το άρμα της «Βασίλισσας του Πάθους και της Τρέλας του Λεμεσιανού Καρναβαλιού».

Στην Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου θα τους υποδεχθεί η ομάδα κρουστών Batukinio, για να ακολουθήσει η τελετή στέψης της φετινής βασίλισσας (19:30), την οποία ενσαρκώνει η διαχρονική καρναβαλίστρια Αμαρυλλίς Κυριάκου.

Η διασκέδαση συνεχίζεται με καρναβαλίστικο πάρτι, με τη συμμετοχή Κυπρίων καλλιτεχνών, υπό τον τίτλο «Back to the 80s and 90s» καθώς και καρναβαλίστικο πρόγραμμα από DJ. Κατά τη διάρκεια του πάρτι θα προβάλλονται εικόνες (projection mapping) στο κτήριο της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού, που θα μεταμορφώσει την αρχιτεκτονική του σε ένα δυναμικό οπτικοακουστικό θέαμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ