Τραγούδι-φόρος τιμής στους νεκρούς διαδηλωτές στη Μινεάπολη από τον Μπρους Σπρίνγκστιν

Το «αφεντικό» της ροκ, ο Μπρους Σπρίνγκστιν, κυκλοφόρησε χθες Τετάρτη νέο τραγούδι με τίτλο «Streets of Minneapolis» με το οποίο καταφέρεται εναντίον της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Ντόαλντ Τράμπ, μετά τον θάνατο δυο Αμερικανών από σφαίρες ομοσπονδιακών πρακτόρων.

«Έγραψα αυτό το τραγούδι το Σάββατο, το ηχογράφησα χθες και σας το παρουσιάζω σήμερα, σε αντίδραση στην κρατική τρομοκρατία που πλάκωσε στη Μινεάπολη», εξήγησε μέσω Instagram ο αστέρας της ροκ που είναι και σφοδρός επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο τίτλος του κομματιού του θυμίζει το παλιότερο, πασίγνωστο τραγούδι του, «Streets of Philadelphia», για αυτούς που ζουν με το AIDS.

«Ο ιδιωτικός στρατός του βασιλιά Τραμπ από το DHS», με «πιστόλια στις ζώνες» πήγε στη Μινεάπολη «να επιβάλλει το νόμο, ή αυτό το παραμύθι μας είπαν», αναφέρουν μερικοί από τους πρώτους στίχους.

«Οι ομοσπονδιακοί τραμπούκοι του Τραμπ/τον χτύπησαν στο πρόσωπο και στο στήθος/μετά ακούσαμε πυροβολισμούς/κι ο Άλεξ Πρέτι έμεινε να κείτεται στο χιόνι νεκρός», συνεχίζει το τραγούδι.

«Δική μας Μινεάπολη, ακούω τη φωνή σου/καθώς τραγουδάς στη ματωμένη καταχνιά/θα θυμόμαστε τα ονόματα αυτών που σκότωσαν/στους δρόμους της Μινεάπολης», τραγουδά στη συνέχεια.

Η Μινεάπολη έχει πλέον μετατραπεί στο επίκεντρο της έντασης στις ΗΠΑ, μετά τον θάνατο το Σάββατο του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από σφαίρες ανδρών της αστυνομίας συνόρων (CBP), μερικές εβδομάδες έπειτα από εκείνον της επίσης 37χρονης Ρενέ Γκουντ, από σφαίρες πράκτορα της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Ο συνθέτης και ερμηνευτής επιτυχιών όπως το «Born in the USA» τόνισε πως αφιερώνει το νέο τραγούδι «στους κατοίκους της Μινεάπολης, στους αθώους μετανάστες γείτονές μας και στη μνήμη» των δυο θυμάτων.

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν ποτέ δεν δίστασε να επικρίνει τον πρόεδρο Τραμπ και την κυβέρνησή του. Ο πρόεδρος «δεν καταλαβαίνει αυτή τη χώρα, την ιστορία της, ή τι σημαίνει να είσαι αληθινά Αμερικανός», είχε πει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται από την πλευρά του συχνά και με μειωτικό τόνο στον Μπρους Σπρίνγκστιν: τον βρίσκει «πολύ υπερτιμημένο». Ο άλλοτε αστέρας της «ριάλιτι» τηλεόρασης έχει καταφερθεί εναντίον κι άλλων αστεριών της μουσικής που έχουν ταχθεί εναντίον του, όπως η Μπιγιονσέ ή η Τέιλορ Σουίφτ.

Πηγή: protothema.gr

Ακούστε το τραγούδι: