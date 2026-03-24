Άλαν Ρίτσον: O πρωταγωνιστής του «Reacher» φαίνεται να χτυπά γείτονα (βίντεο)

Ο ηθοποιός Άλαν Ρίτσον, γνωστός από τη σειρά δράσης «Reacher», εμφανίζεται σε βίντεο να χτυπά έναν άνδρα σε δρόμο του Τενεσί, μπροστά σε δύο παιδιά που φέρονται να είναι τα δικά του.

Το υλικό, που δημοσίευσε το TMZ, δείχνει τον 43χρονο να χτυπά επανειλημμένα έναν άνδρα που βρίσκεται γονατισμένος στο έδαφος. Δύο παιδιά κάθονται σε μικρές μηχανές σε κοντινή απόσταση και παρακολουθούν το περιστατικό.

Ο άνδρας, που κατονομάζεται ως Ρόνι Τέιλορ, υποστήριξε ότι η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν κατηγόρησε τον ηθοποιό ότι οδηγούσε τη μηχανή του με υψηλή ταχύτητα στη γειτονιά. Όπως ανέφερε, όταν την επόμενη ημέρα του ζήτησε να σταματήσει, ακολούθησε καβγάς που κατέληξε σε συμπλοκή. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ηθοποιός τον χτύπησε «τουλάχιστον τέσσερις φορές».

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από το TMZ δείχνουν τον Τέιλορ με εμφανή σημάδια στο πρόσωπο.

Άλλες πηγές που επικαλείται το ίδιο μέσο δίνουν διαφορετική εικόνα, υποστηρίζοντας ότι ο Τέιλορ προσέγγισε τον ηθοποιό με επιθετική διάθεση και επιχείρησε να πειράξει τη μηχανή του, με αποτέλεσμα ο Ρίτσον να πέσει και να τραυματιστεί ελαφρά. Σύμφωνα με αυτές τις πηγές, η ένταση ξεκίνησε από τον γείτονα.

Εκπρόσωποι του Ρίτσον δεν είχαν απαντήσει σε αιτήματα για σχόλιο.

Ο Ρίτσον είναι γνωστός για τον ρόλο του ως Τζακ Ρίτσερ στη σειρά «Reacher» της πλατφόρμας Amazon Prime Video. Η σειρά βασίζεται στα μυθιστορήματα του Λι Τσάιλντ και έχει ξεχωρίσει για τις σκηνές δράσης και τη σωματική παρουσία του πρωταγωνιστή.

