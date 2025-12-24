Μενέλαος Μενελάου στο ΠΟΛcast: H μετατόπιση της Τ/Κ πλευράς στο Κυπριακό και τα εμπόδια – «Είμαστε έτοιμοι για διευρυμένη»

Τα δεδομένα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση στο Κυπριακό δηλώνει φιλοξενούμενος στο ΠΟΛcast, o E/K διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου. Υπάρχουν αναφέρει πτυχές οι οποίες θα πρέπει να ξεκαθαριστούν και εμπόδια τα οποία πρέπει να υπερπηδηθούν, κυρίως σε ό,τι αφορά στο ξεκαθάρισμα των προθέσεων της τουρκικής πλευράς συνολικά.

Ο κύριος Μενελάου απαντά για τα ΜΟΕ που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των Κυπρίων και εκφράζει την ετοιμότητα της Ε/Κ να προσέλθει σε διευρυμένη.

Την ίδια ώρα ξεκαθαρίζει ότι η λύση του Κυπριακού δεν νοείται να βασίζεται σε διαχωριστικό μοντέλο.

Παρακολουθήστε ολόκληρο το ΠΟΛcast, με τον Ε/Κ διαπραγματευτή ο οποίος φιλοξενήθηκε από τη δημοσιογράφο Άντρη Δανιήλ.