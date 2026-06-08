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Αντιδημαρχία Αγλαντζιάς: Αυτοί είναι οι τέσσερις που διεκδικούν το χρίσμα στον Δημοκρατικό Συναγερμό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Τέσσερις άνδρες διεκδικούν το χρίσμα στον ΔΗΣΥ, για την αντιδημαρχεία της Αγλαντζιάς, μετά και την εκλογή του Ανδρέα Κωνσταντίνου στη θέση του βουλευτή Λευκωσίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, σε σχέση με την αναπληρωματική εκλογική διαδικασία για την πλήρωση της θέσης του Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς, κατατέθηκαν σήμερα υποψηφιότητες στα επαρχιακά γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού στην Πινδάρου.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας είχαν όλα τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού που είναι εγγεγραμμένοι εκλογείς στον Δήμο Αγλαντζιάς και διατηρούν την ιδιότητα του μέλους για τουλάχιστον 90 ημέρες.

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν οι εξής υποψηφιότητες:

  • Γεωργίου Αβραάμ
  • Λιβέρδος Χρίστος
  • Προκοπίου Προκόπης
  • Τζιρκαλλή Πέτρου Βαρβάρα (Βέρα)

Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες που κατατέθηκαν είναι πέραν της μίας, θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται στις σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού.

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