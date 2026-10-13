Wish for the Stars: Romeo & Juliet with a twist!

Για την υλοποίηση των εκδηλώσεων και την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, πολύτιμη είναι η εθελοντική συμβολή επαγγελματιών που στηρίζουν την προετοιμασία και προσφέρουν απλόχερα τη γνώση και το ταλέντο τους. Ανάμεσά τους, η Νιόβη Σπυριδάκη του Character Acting Studio by Niovi Spyridaki, η Εύα Μέσση της Σχολής Χορού Μαρίας Μέσση, η ηθοποιός Χριστιάνα Αρτεμίου και το Cyprus College.

Στην πορεία, το Wish for the Stars ένωσε τις δυνάμεις του με τις Patrikios Pavlou & Associates, Amicorp (Cyprus), Iconix Corporate Services, Pafilia, Kipos tis Edem και Columbia Ship Management, ενώ φέτος στην πρωτοβουλία συμμετέχουν για πρώτη φορά η εταιρεία KEO και το Andrey and Julia Dashin’s Foundation. Εταιρείες και συντελεστές προσφέρουν ανιδιοτελώς, με πολλή αγάπη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιτυχία του θεσμού, ο οποίος την περασμένη χρονιά κατάφερε να συγκεντρώσει το καθαρό ποσό των €167.000.

Κάθε χρόνο, η εκδήλωση έχει ένα διαφορετικό θέμα και αυτό κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενών. Φέτος τιτλοφορείται «Romeo & Juliet with a twist!» και παντρεύει τη διαχρονική ιστορία του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας με μοντέρνα τραγούδια και χορογραφίες, τις οποίες θα παρουσιάσουν επί σκηνής οι συμμετέχουσες εταιρείες, με τη μοναδική αφήγηση της Χριστιάνας Αρτεμίου. Το φινάλε της βραδιάς αναλαμβάνουν ο Ηλίας Βρεττός και η ορχήστρα του, ολοκληρώνοντας μια βραδιά γεμάτη μουσική, δημιουργικότητα και προσφορά.

Η φετινή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου 2026, στο Monte Caputo, για τη στήριξη του Συνδέσμου «Ένα Όνειρο Μία Ευχή», ο οποίος στηρίζει παιδιά με καρκίνο και συναφή νοσήματα και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.

Τα εισιτήρια εισόδου αρχίζουν από €45 και περιλαμβάνουν ποτό και φαγητό. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, στο τηλέφωνο 25 443132.