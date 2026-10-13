Με συνδρομή περί τα €70 η εγγραφή στην Άμεση Δημοκρατία λόγω «προνομίων» - Η διαμαρτυρία για το ρεύμα το μεγάλο στοίχημα του Φειδία

Ετήσιες συνδρομές που θα κυμαίνονται μεταξύ 60 και 70 ευρώ, προσωπικές συνεντεύξεις με τον Φειδία Παναγιώτου για την αποδοχή νέων μελών και αλλαγές στο καταστατικό περιλαμβάνονται στους σχεδιασμούς της Άμεσης Δημοκρατίας για την οργάνωση και λειτουργία του κόμματος.

Οι σχεδιασμοί παρουσιάστηκαν από τον Φειδία Παναγιώτου κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνάντησης με στελέχη και υποστηρικτές του κινήματος. Παρόντες ήταν επίσης οι βουλευτές Δημήτρης Μπάρος και Γιάννης Λαουρής.

Συνδρομές, κρουαζιέρες και προσωπικές συνεντεύξεις

Ο Φειδίας Παναγιώτου ανακοίνωσε ότι σύντομα θα αρχίσει η διαδικασία εγγραφής μελών στην Άμεση Δημοκρατία, με την ετήσια συνδρομή να υπολογίζεται μεταξύ 60 και 70 ευρώ, ποσό που, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε, θα είναι υψηλότερο σε σύγκριση με άλλα κόμματα.

Εξηγώντας το σκεπτικό, ανέφερε ότι στόχος είναι η διοργάνωση δραστηριοτήτων για τα μέλη, φέρνοντας ως παραδείγματα κρουαζιέρες, ταξίδια και δείπνα.

Ωστόσο, η καταβολή της συνδρομής δεν θα είναι η μόνη προϋπόθεση για την εγγραφή. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει προηγουμένως να περάσουν από προσωπική συνέντευξη με τον ίδιο τον Φειδία Παναγιώτου και στη συνέχεια θα αποφασίζεται κατά πόσον θα γίνονται αποδεκτοί στο κόμμα.

Αλλαγές στις διαδικασίες και το καταστατικό

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την οργανωτική δομή της Άμεσης Δημοκρατίας, τέθηκε επίσης το ζήτημα της αναθεώρησης των εσωκομματικών διαδικασιών και της τροποποίησης του καταστατικού.

Στόχος είναι να υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του κινήματος, με την ηγεσία να προσανατολίζεται σε αναπροσαρμογή των υφιστάμενων διαδικασιών, ώστε να υπάρχει «πραγματικά Άμεση Δημοκρατία», όπως ανέφερε ο Φειδίας Παναγιώτου.

Στοίχημα η μαζική συμμετοχή στη διαμαρτυρία για το ρεύμα

Σημαντικό μέρος της συνάντησης αφιερώθηκε και στην προετοιμασία της διαμαρτυρίας που διοργανώνει η Άμεση Δημοκρατία για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, στις 17 Οκτωβρίου.

Η κινητοποίηση θα αρχίσει από την πλατεία Ελευθερίας στη Λευκωσία και θα καταλήξει στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο Φειδίας Παναγιώτου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη μαζικής συμμετοχής, αναφέροντας ότι θα θεωρήσει αποτυχία την κινητοποίηση εάν συγκεντρωθούν μόλις 100 άτομα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες μας, έχουν ήδη αρχίσει προσωπικές τηλεφωνικές επικοινωνίες με πολίτες, προκειμένου να προσκληθούν στη διαμαρτυρία και να ενισχυθεί η συμμετοχή.

Στο τραπέζι επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη

Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης έγινε αναφορά και στην προοπτική δημιουργίας ειδικής ad hoc επιτροπής της Βουλής για θέματα τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Φειδίας Παναγιώτου, το ζήτημα έχει ήδη συζητηθεί σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων και φαίνεται να διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για τη σύσταση της επιτροπής.