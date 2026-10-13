Φειδίας: ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία συζητούν για υποψήφιο στις προεδρικές - Στο βάθος το ΑΚΕΛ και η «σκιά» του Αβέρωφ

Οι αναφορές έγιναν κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνάντησης του προέδρου της Άμεσης Δημοκρατίας με στελέχη και υποστηρικτές του κινήματος, στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 100 άτομα. Παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, ο Φειδίας Παναγιώτου και οι δύο βουλευτές Δημήτρης Μπάρος και Γιάννης Λαουρής.

Πρώτα το ΑΛΜΑ, μετά τα υπόλοιπα κόμματα

Ανοίγοντας τη συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές, ο Φειδίας Παναγιώτου εμφανίστηκε επιφυλακτικός, ξεκαθαρίζοντας ότι όσα παρουσίασε αποτελούν έναν αρχικό σχεδιασμό και όχι ειλημμένες αποφάσεις, καθώς τα δεδομένα και οι προσανατολισμοί μπορούν να αλλάξουν.

Όπως ανέφερε, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη συνομιλίες με το ΑΛΜΑ, με στόχο την εξεύρεση υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσίασε, εφόσον υπάρξει κατάληξη, θα ακολουθήσουν επαφές και με εξωκοινοβουλευτικά κόμματα.

Σε επόμενο στάδιο, η Άμεση Δημοκρατία προτίθεται να προσεγγίσει και το ΑΚΕΛ, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον υπάρχει έδαφος συμφωνίας.

Πάντως, πληροφορίες που κυκλοφορούν σε πολιτικούς κύκλους φέρουν την Άμεση Δημοκρατία να βρίσκεται κοντά στον Αβέρωφ Νεοφύτου. Την εικόνα αυτή φαίνεται να ενισχύει και ο τρόπος με τον οποίο ο Φειδίας Παναγιώτου αναφέρθηκε στον κ. Νεοφύτου κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής σύσκεψης της Παρασκευής, αφήνοντας να διαφανεί θετική στάση απέναντί του, χωρίς ωστόσο να γίνεται λόγος για συγκεκριμένη συνεργασία.

Ωστόσο, η επίσημη θέση του κινήματος στην παρούσα φάση είναι πως παραμένει ανοικτό σε συνομιλίες τόσο με κοινοβουλευτικά όσο και με εξωκοινοβουλευτικά κόμματα, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί οποιαδήποτε συνεργασία.

Στο τραπέζι και εσωκομματική ψηφοφορία για υποψήφιο

Πέραν των επαφών με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, ανοικτό παραμένει και το ενδεχόμενο η Άμεση Δημοκρατία να αναδείξει δικό της υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές, μέσα από εσωκομματικές διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί στα μέλη του κόμματος η δυνατότητα να διεκδικήσουν το προεδρικό χρίσμα, με την τελική επιλογή του υποψηφίου να γίνεται μέσω εσωκομματικής ψηφοφορίας στην εφαρμογή της Άμεσης Δημοκρατίας.

Πρόκειται, πάντως, για ένα από τα σενάρια που βρίσκονται υπό εξέταση, χωρίς να έχει ληφθεί οποιαδήποτε οριστική απόφαση για τη διαδικασία επιλογής υποψηφίου.