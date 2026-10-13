Χριστοδουλίδης: Στόχος να ενισχυθεί η Κύπρος στη χρηματοοικονομική καινοτομία

Χαιρετίζοντας το πρωί της Τρίτης στη Λεμεσό το Forbes Cyprus Next Gen Banking and Fintech Summit, που διοργανώνεται από τον «Φιλελεύθερο» σε συνεργασία με την Capital S.A., ο Πρόεδρος είπε ότι η κυπριακή οικονομία ενισχύεται καθημερινά χάρη στην εμπιστοσύνη διεθνών επενδυτών και χρηματοπιστωτικών αγορών. Αναφέρθηκε, επίσης, στην πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου από τον οίκο Standard & Poor’s, από Α- σε Α, με θετικές προοπτικές.

Παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις οικονομικές προκλήσεις που επηρεάζουν την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή, η οικονομία της Κύπρου έχει αναπτυχθεί κατά περίπου 10% τα τελευταία τρία χρόνια, σημείωσε. Πρόσθεσε ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Κυβέρνηση κατέθεσε προϋπολογισμό με δημοσιονομικό πλεόνασμα, το οποίο προβλέπεται να φτάσει περίπου στο 4% του ΑΕΠ το 2027. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το 50% του ΑΕΠ φέτος και περίπου στο 45% έως το τέλος του 2027.

Οι ισχυροί δημοσιονομικοί δείκτες είναι αποτέλεσμα συνειδητών πολιτικών επιλογών, ανέφερε ο Πρόεδρος. Πρόσθεσε ότι αποτυπώνουν μια οικονομία που έχει ενισχύσει την ανθεκτικότητά της, έχει αποκαταστήσει τη διεθνή εμπιστοσύνη και έχει βελτιώσει την ικανότητά της να επενδύει στο μέλλον.

«Αυτή είναι η Κύπρος που χτίζουμε. Μια χώρα της οποίας η σταθερότητα δημιουργεί εμπιστοσύνη, η ευρωπαϊκή ταυτότητα προσφέρει αξιοπιστία και η διεθνής προοπτική ανοίγει νέες ευκαιρίες για επενδύσεις και ανάπτυξη», είπε.

Αναφερόμενος στον τραπεζικό τομέα, ο κ. Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι «σήμερα οι τράπεζές μας είναι από τις πιο κεφαλαιοποιημένες στην Ευρώπη», ενώ η Κύπρος και το Λουξεμβούργο ξεχωρίζουν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για την ισχύ των τραπεζικών τους συστημάτων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.

Ως Κυβέρνηση, είπε, στόχος είναι η ισχύς των τραπεζών να μεταφραστεί σε μεγαλύτερη ισχύ για την οικονομία. Για τον σκοπό αυτό, πρόσθεσε, πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια για ένα πιο ανταγωνιστικό τραπεζικό περιβάλλον, που θα προσφέρει κατάλληλες αποδόσεις στους καταθέτες, θα διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και θα στηρίζει τις παραγωγικές επενδύσεις.

Η Κύπρος διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως η συμμετοχή της στην ΕΕ και την ευρωζώνη, η στρατηγική της θέση, το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, ο εδραιωμένος τομέας επαγγελματικών υπηρεσιών και το αναπτυσσόμενο οικοσύστημα τεχνολογίας, ανέφερε ο Πρόεδρος.

«Αυτά τα πλεονεκτήματα καθιστούν την Κύπρο αξιόπιστη πύλη προς την Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά, ιδιαίτερα για επιχειρήσεις και επενδυτές από τη Μέση Ανατολή, την Ασία και άλλες διεθνείς αγορές που επιδιώκουν να εδραιώσουν και να επεκτείνουν την παρουσία τους στην Ευρώπη», είπε.

Ο μετασχηματισμός των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών δημιουργεί νέες ευκαιρίες, όχι μόνο για τις τράπεζες αλλά και για μια αναδυόμενη γενιά καινοτόμων επιχειρήσεων, πρόσθεσε. Οι πληρωμές σε πραγματικό χρόνο, η τεχνητή νοημοσύνη, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και οι νέες χρηματοπιστωτικές τεχνολογίες αλλάζουν ριζικά τον τρόπο ανάπτυξης και παροχής των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τις τράπεζες και τον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, σημείωσε ο Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι για την Κύπρο ο τομέας fintech αποτελεί σημαντική ευκαιρία για οικονομική διαφοροποίηση, επενδύσεις και ανάπτυξη.

«Φιλοδοξία μας είναι να ενισχύσουμε τη θέση της Κύπρου ως αξιόπιστης, ευέλικτης και διεθνώς συνδεδεμένης ευρωπαϊκής πύλης για χρηματοοικονομική καινοτομία», δήλωσε. Στόχος, πρόσθεσε, είναι η χώρα να αποτελέσει χώρο όπου οι εταιρείες fintech θα μπορούν να δημιουργούν σημαντικές δραστηριότητες, να αναπτύσσουν νέες λύσεις, να προσελκύουν επενδύσεις και ταλέντα και να επεκτείνονται σε ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις διάφορες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και μέτρα. Τόνισε ότι η Κύπρος έχει την ευκαιρία να συμβάλει στον μετασχηματισμό που επιδιώκει η ΕΕ, προσφέροντας αξιόπιστο και σταθερό ευρωπαϊκό περιβάλλον για χρηματοοικονομική καινοτομία, με διεθνή συνδεσιμότητα που φτάνει και σε αγορές πέρα από την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη, φιλοδοξία της Κυβέρνησης «δεν είναι απλώς να υιοθετήσουμε την επόμενη γενιά χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Η φιλοδοξία μας είναι να συμβάλουμε στη δημιουργία της».

Διαβεβαίωσε ότι, διαφυλάσσοντας την οικονομική σταθερότητα, προωθώντας τολμηρές μεταρρυθμίσεις και ενισχύοντας τις συνθήκες για επενδύσεις και καινοτομία, η Κυβέρνηση παραμένει ενεργός εταίρος στην προσπάθεια για ευέλικτες τράπεζες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας και για εταιρείες fintech που αναπτύσσουν καινοτόμες και ασφαλείς χρηματοοικονομικές λύσεις, προσελκύουν επενδύσεις και δημιουργούν θέσεις εργασίας υψηλής αξίας.

«Έχουμε αποδείξει ότι η Κύπρος μπορεί να προσφέρει σταθερότητα ακόμη και στις πιο δύσκολες διεθνείς συνθήκες. Η επόμενη ευθύνη μας είναι να μετατρέψουμε αυτή τη σταθερότητα σε προοπτική, επενδύσεις, καινοτομία, διεθνείς ευκαιρίες και διαρκή ανταγωνιστικότητα», κατέληξε ο Πρόεδρος.

Πηγή: ΚΥΠΕ