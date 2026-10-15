«Μια μικρή αγορά, μια σημαντική προσφορά» Οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ στηρίζουν το πολύτιμο έργο του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού μέσα από τη νέα τους εκστρατεία

Η εκστρατεία θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ, από τις 15 Οκτωβρίου έως και τις 4 Νοεμβρίου 2026. Στο πλαίσιό της, μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ΑΛΦΑΜΕΓΑ θα διατίθενται από τις Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος Κοινωνικής Πρόνοιας του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού (Κ.Ε.Σ.). Έτσι, τα προϊόντα της ιδιωτικής ετικέτας ΑΛΦΑΜΕΓΑ γίνονται φορείς αλληλεγγύης και προσφοράς, συμβάλλοντας στη στήριξη συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη.

Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός (Κ.Ε.Σ.), ο μεγαλύτερος ανθρωπιστικός οργανισμός της Κύπρου, επιτελεί για πάνω από 75 χρόνια σημαντικό ανθρωπιστικό και αξιόλογο έργο, συμβάλλοντας καθημερινά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ευάλωτων ατόμων και οικογενειών. Μέσα από τις δράσεις του, στηρίζει την αξιοπρεπή διαβίωση και κοινωνική επανένταξη των ευάλωτων ομάδων και οικογενειών, προασπίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, χωρίς καμία διάκριση.

Εκ μέρους των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, τη δημοσιογραφική διάσκεψη χαιρέτησε η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, κ. Νατάσα Κωνσταντινίδου, η οποία κάλεσε το καταναλωτικό κοινό να στηρίξει την εκστρατεία και κατ’ επέκταση το έργο του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού (Κ.Ε.Σ.), επιλέγοντας προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ΑΛΦΑΜΕΓΑ.

Στην τοποθέτησή της υπογράμμισε ότι «η προαγωγή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η πρόληψη και η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου σε ολόκληρο τον πληθυσμό πρέπει να αποτελούν καθημερινή πράξη και ευθύνη όλων μας». Παράλληλα, συνεχάρη τα μέλη και τους εθελοντές του Κ.Ε.Σ. για τη συνεχή προσφορά τους στην κυπριακή κοινωνία, καθώς και για το σημαντικό έργο που επιτελούν, με γνώμονα την αγάπη και την αλληλεγγύη.

Εκ μέρους του Κ.Ε.Σ., απηύθυνε χαιρετισμό η Πρόεδρος, κ. Φωτεινή Παπαδοπούλου η οποία εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς τις Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ για τη διαχρονική στήριξη του ανθρωπιστικού έργου του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού και τόνισε ότι «η εκστρατεία ‘Μια μικρή αγορά. Μια σημαντική προσφορά’ αποτελεί έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και μια μικρή συνεισφορά μπορεί να κάνει ουσιαστική διαφορά στη ζωή ενός συνανθρώπου μας.» Η Α’ Αντιπρόεδρος του Κ.Ε.Σ., κ. Λήδα Κουρσουμπά, αναφέρθηκε στη σημασία της διαχρονικής συνεργασίας με τις Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ και στη συμβολή τέτοιων πρωτοβουλιών στην ενίσχυση του ανθρωπιστικού έργου του Κ.Ε.Σ.

Κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής διάσκεψης προβλήθηκε επίσης το τηλεοπτικό σποτ της διοργάνωσης, το οποίο θα προβάλλεται αυτήν την περίοδο τηλεοπτικά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ.

Η εκστρατεία «Μια Μικρή Αγορά, Mια Σημαντική Προσφορά» πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δέσμευσή τους για κοινωνική αλληλεγγύη και στήριξη σε οργανισμούς που επιτελούν αξιόλογο έργο.

Τη δημοσιογραφική διάσκεψη τίμησαν με την παρουσία τους στελέχη των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, μέλη και εθελοντές του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, συνεργάτες και εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής ενημέρωσης.

Αρ. Άδειας Ν.Π. 43/2026