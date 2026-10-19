To CIM-Cyprus Business School διοργάνωσε το 17ο Business Breakfast για τους Στρατηγικούς Συνεργάτες του

Το CIM-Cyprus Business School εγκαθίδρυσε τον θεσμό των Στρατηγικών Συνεργατών το 2017 με σκοπό να ισχυροποιήσει την θέση του ως το κατεξοχήν ακαδημαϊκό ίδρυμα στην Κύπρο που συνδέει την ακαδημαϊκή γνώση με τον επιχειρηματικό κόσμο. Αυτή την στιγμή 22 κορυφαίες κυπριακές επιχειρήσεις και παγκόσμιοι κολοσσοί αποτελούν την εκλεκτή οικογένεια των CIM Strategic Partners με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πρόσβαση στην αγορά εργασίας και παροχή υπηρεσιών για ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Οι Στρατηγικοί Συνεργάτες είναι:

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Στην συνάντηση παρευρέθηκαν οι Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού και Μάρκετινγκ των Στρατηγικών Συνεργατών.

Οι Στρατηγικές Συνεργασίες αποδεικνύουν για ακόμα μια φορά περίτρανα τον ηγετικό ρόλο του CIM σαν το κατεξοχήν Κυπριακό Business School και ενδυναμώνει τις υπηρεσίες και την εκπαίδευση που προσφέρει στους φοιτητές του.