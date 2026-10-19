Το CIM-Cyprus Business School, διοργάνωσε την 17η συνάντηση των Στρατηγικών Συνεργατών του την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 9:30πμ, στο Pralina Experience, Λευκωσία.
To CIM-Cyprus Business School διοργάνωσε το 17ο Business Breakfast για τους Στρατηγικούς Συνεργάτες του
22 Κορυφαίοι Οργανισμοί έχουν συνάψει Στρατηγικές Συνεργασίες με το 1ο Κυπριακό Business School
Το CIM-Cyprus Business School εγκαθίδρυσε τον θεσμό των Στρατηγικών Συνεργατών το 2017 με σκοπό να ισχυροποιήσει την θέση του ως το κατεξοχήν ακαδημαϊκό ίδρυμα στην Κύπρο που συνδέει την ακαδημαϊκή γνώση με τον επιχειρηματικό κόσμο. Αυτή την στιγμή 22 κορυφαίες κυπριακές επιχειρήσεις και παγκόσμιοι κολοσσοί αποτελούν την εκλεκτή οικογένεια των CIM Strategic Partners με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πρόσβαση στην αγορά εργασίας και παροχή υπηρεσιών για ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Οι Στρατηγικοί Συνεργάτες είναι:
- Τράπεζα Κύπρου
- Όμιλος ΧΑ Παπαέλληνας
- McDonalds
- IBM
- Cablenet
- Columbia Shipmanagement
- Tototheo Maritime
- Χαραλαμπίδης Κρίστης
- KPMG
- Iron Mountain
- Υπεραγορές Άλφα Μέγα
- Green Energy Group
- KEAN
- CYFIELD Group
- TBWA/Entelia
- UNICARS
- Louis Hotels
- METLIFE
- MUFG Investor Services
- IPH
- Vassos Eliades
- NET U
Στην συνάντηση παρευρέθηκαν οι Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού και Μάρκετινγκ των Στρατηγικών Συνεργατών.
Οι Στρατηγικές Συνεργασίες αποδεικνύουν για ακόμα μια φορά περίτρανα τον ηγετικό ρόλο του CIM σαν το κατεξοχήν Κυπριακό Business School και ενδυναμώνει τις υπηρεσίες και την εκπαίδευση που προσφέρει στους φοιτητές του.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.