Χάρη στη McDonald’s™ Κύπρου, ο Radisson Hotels Larnaka Marathon γεμίζει παιδικά χαμόγελα

Ως περήφανος και σταθερός χορηγός της μεγάλης γιορτής, η McDonald’s™ Κύπρου φροντίζει ώστε οι μικροί δρομείς να συμμετάσχουν δωρεάν στη διαδρομή του 1 χλμ., λαμβάνοντας παράλληλα τον δικό τους αθλητικό εξοπλισμό (αναμνηστικό φανελάκι και μετάλλιο), ώστε να ζήσουν στο έπακρο τον ενθουσιασμό της διοργάνωσης.

«Το McDonald’s™ Kids Race 1 χλμ. μπορεί να καλύπτει μια μικρή απόσταση, όμως η αξία του είναι τεράστια, καθώς βάζει τα παιδιά στον κόσμο του αθλητισμού, χτίζει τον χαρακτήρα τους μέσα από την ευγενή άμιλλα και φέρνει την κοινότητά μας πιο κοντά», δήλωσε η κα Κατερίνα Ανδρέου, Head of CSR της McDonald’s™ Κύπρου, προτρέποντας γονείς και κηδεμόνες να εξασφαλίσουν έγκαιρα τη συμμετοχή των παιδιών τους.

Αυτή η πρωτοβουλία συνάδει απόλυτα με τη δέσμευση της McDonald’s™ να στηρίζει την τοπική κοινωνία μέσα από δράσεις που παντρεύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη με τον αθλητισμό και τη χαρά. Η ένταξη του τρεξίματος στη ζωή των παιδιών προωθεί την υγεία και συσφίγγει τους κοινωνικούς δεσμούς από νωρίς.

Η ιστορία της McDonald’s™ Κύπρου στη Λάρνακα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1997 με το πρώτο της εστιατόριο στις Φοινικούδες. Έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη του κυπριακού κοινού, λειτουργεί σήμερα 23 εστιατόρια παγκύπρια, ρίχνοντας σταθερά το βάρος της σε προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αγκαλιάζουν τον αθλητισμό και τη νέα γενιά.

Radisson Hotels Larnaka Marathon Το φετινό αγωνιστικό πρόγραμμα της 15ης Νοεμβρίου 2026 ανοίγει με την απαιτητική βασική διαδρομή του Μαραθωνίου Δρόμου (42.195 χλμ.), τον Ημιμαραθώνιο (21.095 χλμ.) και τον Αγώνα Δρόμου των 10 χλμ. Στη συνέχεια, τη σκυτάλη παίρνουν ο Ατομικός Αγώνας Δρόμου 5 χλμ. και ο Εταιρικός Αγώνας 5 χλμ., ενώ η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού ολοκληρώνεται ιδανικά με το McDonald’s™ Kids Race 1 χλμ. για τους μικρούς φίλους της διοργάνωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: https://larnakamarathon.com/