Τα όνειρα των παιδιών αξίζουν στήριξη. Γι’ αυτό η Τράπεζα Κύπρου και το Joey, η πρώτη ψηφιακή τραπεζική εμπειρία για παιδιά και εφήβους στην Κύπρο, στέκονται δίπλα στη νέα γενιά και στηρίζουν την κυπριακή αποστολή στη Junior Eurovision Song Contest 2026.
Το Joey ταξιδεύει στη Junior Eurovision μαζί με τον Χάρη Γεωργίου
Φέτος, την Κύπρο θα εκπροσωπήσει ο 13χρονος Χάρης Γεωργίου με το τραγούδι «Who I Can Be», μεταφέροντας ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης, πίστης και επιμονής στα όνειρα και στην ελευθερία της έκφρασης.
Φέτος, την Κύπρο θα εκπροσωπήσει ο 13χρονος Χάρης Γεωργίου με το τραγούδι «Who I Can Be», μεταφέροντας ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης, πίστης και επιμονής στα όνειρα και στην ελευθερία της έκφρασης.
Ο Χάρης φοιτά στη σχολή παραστατικών τεχνών Platinum Performing Arts στο Λονδίνο. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει ήδη συμμετάσχει σε μεγάλες παραγωγές του West End, μεταξύ των οποίων τα μιούζικαλ Les Misérables και Elf The Musical, ενώ πρόσφατα διακρίθηκε με βραβείο καλύτερης φωνητικής ερμηνείας σε διαγωνισμό νέων καλλιτεχνών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο φετινός διαγωνισμός Junior Eurovision Song Contest 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου 2026 στη Μάλτα.
Η στήριξη της κυπριακής αποστολής εντάσσεται στη διαχρονική δέσμευση της Τράπεζας Κύπρου να επενδύει στη νέα γενιά, ενθαρρύνοντας τα παιδιά να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους, να καλλιεργούν τη δημιουργικότητά τους και να διεκδικούν με αυτοπεποίθηση τα όνειρα τους.
Πώς ψηφίζουμε
Το κοινό μπορεί να στηρίξει τον Χάρη Γεωργίου ψηφίζοντας διαδικτυακά μέσω της επίσημης πλατφόρμας της διοργάνωσης στο jesc.tv. Η κυπριακή συμμετοχή εμφανίζεται με τον αριθμό 2 και σε αντίθεση με τον διαγωνισμό της Eurovision ενηλίκων, οι Κύπριοι μπορούν να ψηφίσουν και τη δική τους χώρα.
Περισσότερες πληροφορίες για το Joey εδώ.
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