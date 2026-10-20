Η ΙΚΕΑ φέρνει το φθινόπωρο στο σπίτι με νέα προϊόντα και Halloween πινελιές

Ανάμεσα στα προϊόντα που ξεχωρίζουν είναι τα λευκά είδη με floral print, όπως η παπλωματοθήκη ARENBOK από βαμβάκι και lyocell, που συνδυάζει απαλή αίσθηση και ανθεκτικότητα. Ο καναπές EKTORP αποκτά αυτή τη φορά ανθισμένο μοτίβο, ενώ τα νέα αρωματικά κεριά PÄRLHÖNA, με άρωμα τριαντάφυλλου και γαρίφαλου, και το φωτιστικό δαπέδου AKTERSPRING χαρίζουν ζεστασιά και δημιουργούν μια ατμοσφαιρική αίσθηση στον χώρο.

Ξεχωριστή θέση στα νέα φθινοπωρινά προϊόντα έχει η ανανεωμένη έκδοση της σειράς KUSTFYR, που έρχεται να μεταμορφώσει το σπίτι σε ένα spooky σκηνικό για όσους αγαπούν το Halloween. Με διακοσμητικά, φωτιστικά, μαγειρικά σκεύη και αξεσουάρ, η συλλογή προσθέτει εύκολα και γρήγορα μια μοντέρνα και παιχνιδιάρικη Halloween πινελιά στον χώρο και δημιουργεί την ιδανική διάθεση για μια θεματική βραδιά με τους αγαπημένους μας. Απαλός ατμοσφαιρικός φωτισμός, αφράτα μαξιλάρια και ένα κερί με λαχταριστό άρωμα ζαχαρωτών συμπληρώνουν το σκηνικό, προσφέροντας τις ιδανικές συνθήκες για γέλια, παιχνίδι και… μικρές σκανδαλιές.

Η φθινοπωρινή ανανέωση συνεχίζεται και στο τραπέζι, με τη νέα σειρά GRÅRÄV να ξεχωρίζει για τις ματ υφές και τους γκριζοπράσινους τόνους της. Πιατέλες, μπολ και κούπες προσθέτουν χαρακτήρα στο καθημερινό σερβίρισμα, ενώ οι κατσαρόλες VARDAGEN από μαντέμι με εμαγιέ επίστρωση σε παστέλ αποχρώσεις συνδυάζουν πρακτικότητα και ξεχωριστό design.

Η φθινοπωρινή διάθεση βρίσκει τη θέση της και στα έπιπλα, όπως στο γραφείο GULLABERG, που προσφέρουν έξυπνες λύσεις, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε χώρου.

Από τα υφάσματα και τον φωτισμό μέχρι το τραπέζι και τα έπιπλα, τα νέα προϊόντα του Οκτωβρίου δίνουν νέες ιδέες για ένα σπίτι που ακολουθεί την εποχή, συνδυάζοντας λειτουργικότητα, άνεση και σύγχρονο design. Ανακαλύψτε τα όλα και βρείτε έμπνευση για το σπίτι σας στα καταστήματα ΙΚΕΑ και στο IKEA.com.cy, όπου πάντα κάτι νέο σας περιμένει.

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