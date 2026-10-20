Η Philip Morris International παρουσίασε τη Μελέτη Οικονομικού Αποτυπώματος στην ΕΕ για την περίοδο 2021–2025: Μετασχηματισμός με ευρωπαϊκή βάση

Η μελέτη, που καλύπτει την περίοδο 2021–2025, αποτυπώνει το εύρος της συνεισφοράς της PMI στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τις δυνατότητες που έχει αναπτύξει στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της. Το οικονομικό της αποτύπωμα εκτείνεται πέραν από τις άμεσες δραστηριότητές της, στηρίζοντας προμηθευτές, μεταποιητικές επιχειρήσεις ερευνητές, επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, αγρότες, εργαζομένους και τοπικές κοινωνίες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Πέντε βασικά στοιχεία από τη Μελέτη Οικονομικού Αποτυπώματος στην ΕΕ 2021–2025:

· Σχεδόν €343 δισ. συνολική συνεισφορά στην οικονομία της ΕΕ κατά την περίοδο 2021–2025.

· €22,3 δισ. σε δαπάνες προς Ευρωπαίους προμηθευτές και €27,4 δισ. σε επενδύσεις στις ευρωπαϊκές δραστηριότητες της PMI, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της βιομηχανικής δυναμικότητας και της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

· €39,5 δισ. σε εξαγωγές, ενισχύοντας τη θέση της Ευρώπης ως κέντρου παραγωγής και εξαγωγικής δραστηριότητας.

· Περίπου 164.000 θέσεις εργασίας υποστηρίχθηκαν το 2025, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 22.500 άμεσων θέσεων εργασίας, καθώς και θέσεων εργασίας σε προμηθευτές και στην ευρύτερη οικονομία.

· €422 εκατ. σε επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) στην Ευρώπη, καθώς και περίπου €2,2 δισ. σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης στην Ελβετία, ενισχύοντας τις επιστημονικές δυνατότητες και την καινοτομία για το μέλλον.

Ο Marco Hannapel, Πρόεδρος της Περιφέρειας Ευρώπης της Philip Morris International, δήλωσε: «Η Ευρώπη διανύει μια περίοδο βαθιών αλλαγών, η οποία δημιουργεί ευκαιρίες να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τα πράγματα, να προσαρμοστούμε και να επιλέξουμε το μέλλον που θέλουμε να διαμορφώσουμε. Η μελέτη αυτή προσφέρει νέα στοιχεία για τη συνεισφορά που συνεχίζει να έχει η επιχειρηματική μας δραστηριότητα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πίσω από τα δισεκατομμύρια της οικονομικής αξίας βρίσκονται άνθρωποι. Αγρότες, εργαζόμενοι στη μεταποίηση, επιστήμονες, επιχειρηματίες, επαγγελματίες του λιανικού εμπορίου και εργαζόμενοι, των οποίων η καθημερινή εργασία ενισχύει τα οικονομικά θεμέλια της Ευρώπης. Τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζουν και τον δικό μας μετασχηματισμό. Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, πάνω από το ήμισυ των καθαρών εσόδων μας στην Ευρώπη προήλθε από προϊόντα χωρίς καπνό. Στην Ευρώπη, το μέλλον χωρίς καπνό είναι ήδη παρόν. Η πρόκληση τώρα είναι να μετατρέψουμε τα δυνατά μας σημεία σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με διάρκεια. Αυτό απαιτεί πραγματισμό, εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής και της βιομηχανίας, καθώς και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα δίνει στις επιχειρήσεις τη βεβαιότητα που χρειάζονται για να επενδύουν, να καινοτομούν και να αναπτύσσονται. Έχουμε κάνει την επιλογή μας για τον ρόλο που θέλουμε να διαδραματίσουμε στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας. Επιλέγουμε να είμαστε μέρος των λύσεων που θα καθορίσουν τη Νέα Ευρώπη και θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός μέλλοντος με διάρκεια».

Τα ευρήματα της μελέτης καταδεικνύουν πώς οι σταθερές επενδύσεις, η καινοτομία και η βιομηχανική παρουσία της PMI συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, δημιουργώντας παράλληλα μακροπρόθεσμη αξία για τις οικονομίες και τις κοινωνίες της.

Ο Χρήστος Τσαγκαλίδης, Γενικός Διευθυντής της Philip Morris Κύπρου, ανέφερε: «Η συγκεκριμένη μελέτη αποτυπώνει κάτι ευρύτερο από το οικονομικό αποτύπωμα μιας εταιρείας. Αναδεικνύει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι επιχειρήσεις στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, μέσα από επενδύσεις, καινοτομία και μακροπρόθεσμη δέσμευση. Για την Κύπρο, ως μια ανοικτή και εξωστρεφή ευρωπαϊκή οικονομία, η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τις επενδύσεις, προάγει την καινοτομία και επιτρέπει στις επιχειρήσεις επιχειρήσεις να εξελίσσονται και να δημιουργούν αξία αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Αυτή είναι και η φιλοδοξία μας στη Philip Morris Κύπρου: να συνεχίσουμε τον μετασχηματισμό μας και να αποτελούμε έναν ενεργό και υπεύθυνο εταίρο για την κυπριακή οικονομία και κοινωνία».

Σχετικά με τη Philip Morris Cyprus

Η Philip Morris Cyprus είναι θυγατρική εταιρεία της Philip Morris International (PMI), κορυφαίας εταιρείας προϊόντων καπνού και νικοτίνης παγκοσμίως, με προϊόντα που διατίθενται σε περισσότερες από 180 χώρες και ένα ευρύτατο ανθρώπινο δυναμικό άνω των 83.000 εργαζομένων. Η PMI ηγείται ενός μετασχηματισμού στον κλάδο των προϊόντων καπνού και νικοτίνης για τη δημιουργία ενός μέλλοντος χωρίς τον καπνό του τσιγάρου και την αντικατάσταση των τσιγάρων με εναλλακτικά, επιστημονικά τεκμηριωμένα προϊόντα. Η Philip Morris Cyprus, το 2026, συμπληρώνει 5 χρόνια λειτουργίας, μια διαδρομή που συνδέεται με τη σταθερή επιλογή της για εξέλιξη, επένδυση στους ανθρώπους, καινοτομία και συμβολή στην κυπριακή οικονομία και κοινωνία. Με όραμα μία Κύπρο χωρίς τσιγάρο, η Philip Morris Cyprus έχει μετατρέψει την αλλαγή σε συνειδητή επιλογή καινοτομίας και υπευθυνότητας.