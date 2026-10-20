ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE 2026: Ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακό ρεκόρ συμμετοχών και με πολλή διασκέδαση

Για 11η χρονιά, το ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE επιβεβαίωσε τη θέση του ως ξεχωριστός αθλητικός θεσμός, συνδυάζοντας την άθληση, την ψυχαγωγία και την κοινωνική ευαισθητοποίηση, ενώ παράλληλα προάγει την ισορροπημένη διατροφή και τον υγιεινό τρόπο ζωής.

Σταθερός στόχος της διοργάνωσης είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας, με έμφαση στην τακτική άσκηση και την ισορροπημένη διατροφή. Όλα τα έσοδα του αγώνα στηρίζουν το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ «Παιδί, Διατροφή & Υγεία», το οποίο υλοποιείται σε στρατηγική συνεργασία με τον Σύνδεσμο Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. Μέσω του προγράμματος, παιδιά ηλικίας 9 έως 12 ετών λαμβάνουν δωρεάν εξατομικευμένο πλάνο διατροφής από εγγεγραμμένα μέλη του Συνδέσμου.

Το φετινό αγωνιστικό πρόγραμμα περιλάμβανε τον ημιμαραθώνιο 21 χιλιομέτρων, τον ατομικό δρόμο 10 χιλιομέτρων, τον εταιρικό και ατομικό δρόμο 5 χιλιομέτρων, καθώς και τον αγώνα 1K FUN RUN για γονείς και παιδιά. Στο 1K FUN RUN, παιδιά έως 12 ετών συμμετείχαν δωρεάν, με τη στήριξη της γαλακτοβιομηχανίας Χαραλαμπίδης Κρίστης. Ξεχωριστή θέση είχε και ο αγώνας δρόμου 5 χιλιομέτρων με τροχοκαθίσματα, ο οποίος πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά, αναδεικνύοντας τη σημασία της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό και στέλνοντας ένα ουσιαστικό μήνυμα συμπερίληψης και προσβασιμότητας.

Το ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE ήταν και φέτος κάτι περισσότερο από έναν αγώνα δρόμου. Το μεγάλο, ΔΩΡΕΑΝ FUN PARK που στήθηκε στον χώρο πρόσφερε σε μικρούς και μεγάλους μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη παιχνίδι, δράση και εκπλήξεις. Μέσα από παιχνίδια δεξιοτήτων και δραστηριότητες τύπου λούνα παρκ, τα παιδιά δοκίμασαν τις ικανότητές τους, συνεργάστηκαν και διαγωνίστηκαν, ενώ οι μεγαλύτεροι απόλαυσαν στιγμές χαράς και χαλάρωσης. Η είσοδος και η συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες ήταν δωρεάν. Το FUN PARK συμπλήρωσε ιδανικά το αγωνιστικό πρόγραμμα, επιβεβαιώνοντας ότι το ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE είναι μια γιορτή για όλη την οικογένεια.

Στη διοργάνωση συμμετείχε η δημοφιλής σεφ και Brand Ambassador των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, Χριστίνα Χριστοφή, η οποία πρόσφερε στους παρευρισκόμενους υγιεινές πουτίγκες δικής της συνταγής και μοιράστηκε τη συνταγή της με το κοινό.

Παρούσα ήταν επίσης η Μαρίνα Θεοδώρου, εμπνεύστρια της δράσης «Ποδηλατώ για ένα ευρώ», μαζί με την ποδηλατική της ομάδα, η οποία στηρίζει διαχρονικά το πρόγραμμα «Παιδί, Διατροφή & Υγεία».

Τη διοργάνωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, χορηγοί και υποστηρικτές, χιλιάδες δρομείς κάθε ηλικίας, καθώς και πλήθος εθελοντών και συνεργατών των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ. Όλοι συνέβαλαν σε μια ξεχωριστή γιορτή με κοινό σύνθημα: «Τρέχουμε για τα Παιδιά μας».

Τον συντονισμό του αγώνα ανέλαβε για ακόμη μία χρονιά ο κ. Σωτήρης Μαύρος, ως Τεχνικός Διευθυντής, ενώ την παρουσίαση της έκαναν οι αγαπημένοι παρουσιαστές Χριστιάνα Αριστοτέλους και Λούης Πατσαλίδης. Την επιμέλεια της επιτυχημένης εκδήλωσης είχε η κ. Νατάσα Κωνσταντινίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ.

Το ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE 2026 πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη των μεγάλων χορηγών Deloitte, Eurobank και Primetel. Ο αγώνας 1Κ FUN RUN διοργανώθηκε με τη στήριξη της γαλακτοβιομηχανίας Χαραλαμπίδης Κρίστης. Χορηγοί της διοργάνωσης ήταν οι εταιρείες Qualifood, Foody, Holland & Barrett, Universal Life, Nextech, NCR Voyix, Bean Bar, RCVRY Electrolyte Drinks, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κύκκος, POWER ADE, ACS, Landas Colour και PERWOLL SPORT.

Υποστηρικτές του φετινού αγώνα ήταν το δικηγορικό γραφείο Παπαδόπουλος, Λυκούργος και Σία Δ.Ε.Π.Ε., η Estrella 0% και το Agros Juice. Χορηγός επικοινωνίας της διοργάνωσης ήταν ο ραδιοφωνικός σταθμός Mix FM. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε επίσης με τη στήριξη του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου.

Το ραντεβού για τον 12ο αγώνα ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE ανανεώνεται για το 2027, με στόχο ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή και νέες, αξέχαστες εμπειρίες για όλους.