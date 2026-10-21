Allwyn και Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συνεχίζουν μαζί, στηρίζοντας τα όνειρα των κυπρίων αθλητών στο δρόμο για το «Los Angeles 28» με το βλέμμα στο «Brisbane 32»

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Allwyn στη Λευκωσία, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Γεώργιου Χρυσοστόμου, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Allwyn Κύπρου, κ. Αλέξανδρου Ντάβου, και διακεκριμένων κύπριων αθλητών που προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Los Angeles 2028.

Γεώργιος Χρυσοστόμου: «Η Allwyn είναι ο πιο δυνατός και συνεπής φίλος της κοινωνίας μας»

Σε χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής ευχαρίστησε την Allwyn για τη διαχρονική εμπιστοσύνη και στήριξη της, τονίζοντας ότι η συνεργασία βασίζεται σε κοινές αξίες, αμοιβαίο σεβασμό και ειλικρινή φιλία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή της εταιρείας, ως Diamond Partner, στη συγκρότηση πολυπληθών κυπριακών αποστολών σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, επισημαίνοντας ότι οι περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές διακρίσεις.

«Κάθε αθλητής που αποκτά την ευκαιρία να εκπροσωπήσει την Κύπρο είναι και μια πιθανότητα επιτυχίας για τον τόπο μας, που αξίζει να υποστηρίξουμε. Και η Allwyn έχει συμβάλει ουσιαστικά ώστε αυτές οι ευκαιρίες να γίνουν πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χρυσοστόμου υπογράμμισε επίσης τη σύμπλευση των δύο οργανισμών στους τομείς του αθλητισμού, της υγείας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της κοινωνικής προσφοράς.

Αναφέρθηκε στα νέα στοιχεία που προστέθηκαν στη συμφωνία που αφορούν στη δυνατότητα αξιοποίησης από την Allwyn αθλητών της Ολυμπιακής μας ομάδας οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα στήριξης της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής για προωθητικές και άλλες ενέργειες της εταιρείας, ενώ παράλληλα της παρέχεται η δυνατότητα να προχωρεί σε απευθείας χορηγίες προς αθλητές, με σύμφωνη γνώμη της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Με το βλέμμα στραμμένο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Los Angeles 2028 και του Brisbane 2032, τόνισε: «Η στήριξη των αθλητών μας δεν μπορεί να είναι περιστασιακή. Πρέπει να είναι σταθερή και διαχρονική, ώστε να δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την εξέλιξη και τις επιτυχίες τους».

Αλέξανδρος Ντάβος: «Η στήριξη των αθλητών αποτελεί επένδυση σε ανθρώπους που εμπνέουν»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Κύπρου, κ. Αλέξανδρος Ντάβος, σημείωσε ότι η συνεργασία είναι διαχρονική με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, ενός οργανισμού που υπηρετεί πιστά το Ολυμπιακό ιδεώδες και στηρίζει την ανάπτυξη του αθλητισμού στην Κύπρο από την πρώτη στιγμή της εγκαθίδρυσης της σημειώνοντας χαραχτηριστικά:

«Για την Allwyn, η στήριξη των αθλητών και αθλητριών της Κύπρου αποτελεί επένδυση σε ανθρώπους που εμπνέουν με την προσπάθεια και τις επιτυχίες τους. Είμαστε περήφανοι που συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, συμβάλλοντας στην πορεία των αθλητών μας προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες».

Κωνσταντίνα Νικολάου: «Κανένας αθλητής δεν προχωρά μόνος του»

Στην παρουσίαση της εκδήλωσης ήταν η αθλήτρια της σκοποβολής Κωνσταντίνα Νικολάου, η οποία αναφέρθηκε στην προσπάθεια που απαιτείται για κάθε αθλητική διάκριση και στη σημασία της υποστήριξης των αθλητών.

«Έχω μάθει πως, όσο σημαντική κι αν είναι η προσωπική προσπάθεια, κανένας αθλητής δεν προχωρά μόνος του. Η οικογένεια, οι προπονητές, οι συναθλητές, αλλά και οι οργανισμοί που πιστεύουν στις δυνατότητες μας, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες αυτής της διαδρομής», σημείωσε.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι πρωταθλητές του στίβου Μίλαν Τραίκοβιτς και Ιωσήφ Κεσίδης, της άρσης βαρών Μαρία Μάρκου και του τζούντο Γιάννης Αντωνίου, οι οποίοι προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Los Angeles 2028. Σε δηλώσεις τους ανέφεραν:

Μίλαν Τραΐκοβιτς: «Η σχέση μου με την Allwyn έχει γίνει οικογενειακή»

Ο πρωταθλητής του στίβου ευχαρίστησε την Allwyn για τη διαχρονική στήριξη της, αλλά και την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή για την προσπάθεια ενίσχυσης του κυπριακού αθλητισμού. Αναφερόμενος στη νέα γενιά, τόνισε ότι η στήριξη των νεαρών ταλέντων είναι καθοριστική, εκφράζοντας παράλληλα τον στόχο του να δώσει τον καλύτερο του εαυτό μέχρι το Los Angeles 2028.

Γιάννης Αντωνίου: «Allwyn και Κυπριακή Ολυμιακή Επιτροπή μάς δίνουν κίνητρο να προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο»

Ο πρωταθλητής του τζούντο ευχαρίστησε την Allwyn και την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή για τη στήριξη τους, τονίζοντας ότι αυτή δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά δημιουργεί και ένα αίσθημα οικογένειας και εμπιστοσύνης. Όπως ανέφερε, η συνεργασία αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τους αθλητές να εντείνουν την προσπάθεια τους και να εκπροσωπήσουν επάξια την Κύπρο στις διοργανώσεις που ακολουθούν.

Ιωσήφ Κεσίδης: «Είναι σημαντικό να νιώθουμε ότι είστε δίπλα μας»

Ο πρωταθλητής του στίβου εξέφρασε τη χαρά του για την ανανέωση της συνεργασίας, ευχαριστώντας την Allwyn και την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή για τη στήριξη τους. Όπως σημείωσε, η οικονομική ενίσχυση συμβάλλει ουσιαστικά στην προετοιμασία των αθλητών και στην επίτευξη των στόχων τους, ιδιαίτερα σε μια απαιτητική αγωνιστική χρονιά.

Μαρία Μάρκου: «Είναι σημαντικό να αγκαλιάζονται όλοι οι αθλητές»

Η πρωταθλήτρια της παρά-άρσης βαρών Μαρία Μάρκου ευχαρίστησε την Allwyn και την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή για τη στήριξη και τη συμπερίληψη των αθλητών με αναπηρία. Τόνισε ότι όλοι οι αθλητές έχουν προσωπικούς στόχους και χρειάζονται τις κατάλληλες συνθήκες προετοιμασίας, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η συνεργασία θα συμβάλει στην καλύτερη προετοιμασία τους και στην επίτευξη νέων επιτυχιών και παγκύπριων ρεκόρ ενόψει του Los Angeles 2028.

Η ανανέωση της συνεργασίας επιβεβαιώνει τη δέσμευση των δύο οργανισμών να συνεχίσουν να δημιουργούν ευκαιρίες για τους Κύπριους αθλητές, ενισχύοντας την παρουσία της χώρας στο διεθνές Ολυμπιακό πεδίο.