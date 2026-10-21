Η Leonardo Hotels επεκτείνει την παρουσία της στην Κύπρο με το άνοιγμα του Leonardo Boutique Hotel Venetian Nicosia

Στην καρδιά της Λευκωσίας, το νέο ξενοδοχείο συστήνει τη φιλοσοφία της Leonardo Boutique σε ένα από τα σημαντικότερα επιχειρηματικά, πολιτιστικά και διοικητικά κέντρα του νησιού, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία φιλοξενίας που συνδυάζει τον σύγχρονο σχεδιασμό, την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και την αστική κομψότητα.

Με σχεδιασμό που αντλεί έμπνευση από τον χαρακτήρα και την ταυτότητα της περιοχής, το Leonardo Boutique Hotel Venetian Nicosia συνδυάζει τη σύγχρονη άνεση με την αυθεντικότητα του προορισμού, δημιουργώντας έναν φιλόξενο χώρο για ταξιδιώτες αναψυχής και επαγγελματίες που επιθυμούν να ανακαλύψουν την πρωτεύουσα.

Προνομιακή τοποθεσία στην καρδιά της Λευκωσίας

Σε στρατηγική τοποθεσία, κοντά στα ιστορικά Ενετικά Τείχη, το ξενοδοχείο προσφέρει εύκολη πρόσβαση στην Παλιά Πόλη, την οδό Λήδρας, την Πλατεία Ελευθερίας, καθώς και στα σημαντικότερα εμπορικά και επιχειρηματικά σημεία της πρωτεύουσας.

Η κεντρική του θέση επιτρέπει στους επισκέπτες να γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά της Λευκωσίας, τη ζωντανή γαστρονομική της σκηνή και τον σύγχρονο αστικό της χαρακτήρα, απολαμβάνοντας παράλληλα την άνεση και την ευκολία ενός boutique ξενοδοχείου.

Σύγχρονη διαμονή με ξεχωριστή boutique ταυτότητα

Το ξενοδοχείο διαθέτει 71 κομψά σχεδιασμένα δωμάτια και σουίτες, που συνδυάζουν την αισθητική, τη λειτουργικότητα και την άνεση.

Από τα σύγχρονα δωμάτια μέχρι την ιδιαίτερη Venetian Penthouse Suite, κάθε κατηγορία διαμονής έχει σχεδιαστεί με προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέροντας ένα φιλόξενο καταφύγιο στην καρδιά της πόλης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του σύγχρονου ταξιδιώτη.

Ξεχωριστές γαστρονομικές εμπειρίες

Η γαστρονομία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας φιλοξενίας του ξενοδοχείου, μέσα από μια επιλογή χώρων που ανταποκρίνονται στους διαφορετικούς ρυθμούς και τις ανάγκες της καθημερινότητας στην πόλη.

Το Root & Rind Restaurant υποδέχεται τους επισκέπτες για πρωινό και διεθνείς γευστικές επιλογές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το The Conservatory προσφέρει έναν φιλόξενο υπαίθριο χώρο για πρωινό και γεύματα σε χαλαρή ατμόσφαιρα.

Παράλληλα, το ξενοδοχείο φιλοξενεί έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο Smoothie Factory, με φρεσκοπαρασκευασμένα smoothies, χυμούς, επιλογές brunch και ελαφριά γεύματα, καθώς και το Lobby Bar, ιδανικό για ανεπίσημες επαγγελματικές συναντήσεις, ένα ρόφημα ή στιγμές χαλάρωσης κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι διαφορετικοί χώροι εστίασης συνθέτουν μια ολοκληρωμένη γαστρονομική πρόταση τόσο για τους διαμένοντες όσο και για τους επισκέπτες της πόλης.

Σχεδιασμένο για επαγγελματικά ταξίδια και αναψυχή

Συμπληρώνοντας τις υπηρεσίες διαμονής και εστίασης, το Leonardo Boutique Hotel Venetian Nicosia διαθέτει ιδιωτική αίθουσα συναντήσεων χωρητικότητας έως οκτώ ατόμων, κατάλληλη για επαγγελματικές συζητήσεις, μικρές παρουσιάσεις και συναντήσεις.

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν επίσης πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο με 24ωρη λειτουργία, δωρεάν πρόσβαση στο Wi-Fi και μια σειρά από υπηρεσίες που εξασφαλίζουν μια άνετη και απρόσκοπτη εμπειρία διαμονής.

Ενισχύοντας την παρουσία της Leonardo Hotels σε Κύπρο και Ελλάδα

Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του νέου ξενοδοχείου, ο Roni Aloni, Managing Director της Leonardo Hotels σε Κύπρο και Ελλάδα, δήλωσε:

«Η έναρξη λειτουργίας του Leonardo Boutique Hotel Venetian Nicosia αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στη συνεχή ανάπτυξη και διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου μας σε Κύπρο και Ελλάδα. Η είσοδός μας στην πρωτεύουσα μάς επιτρέπει να ενισχύσουμε περαιτέρω την παρουσία της Leonardo Hotels σε έναν προορισμό στρατηγικής σημασίας, προσφέροντας παράλληλα μια ξεχωριστή boutique εμπειρία φιλοξενίας που ανταποκρίνεται στις διαρκώς εξελισσόμενες προσδοκίες των σύγχρονων ταξιδιωτών».

Το Leonardo Boutique Hotel Venetian Nicosia ανοίγει επίσημα τις πόρτες του στις 21 Οκτωβρίου 2026, καλωσορίζοντας τους πρώτους επισκέπτες του σε μια νέα εμπειρία boutique φιλοξενίας στην καρδιά της κυπριακής πρωτεύουσας.