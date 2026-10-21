Η ΙΚΕΑ, στα πλαίσια της δράσης «Σταθμοί Χαράς», εξόπλισε τον βρεφοπαιδοκομικό σταθμό της κοινότητας Σουνίου-Ζανατζιάς

Με γνώμονα τη δημιουργία μιας καλύτερης καθημερινής ζωής για τους πολλούς ανθρώπους και αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχουν οι ασφαλείς και λειτουργικοί χώροι για τα παιδιά, η ΙΚΕΑ ανέλαβε την επίπλωση, τον εξοπλισμό και τη διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων του σταθμού.

Συγκεκριμένα, εξοπλίστηκαν τρεις αίθουσες του βρεφικού τμήματος για 18 βρέφη, μία αίθουσα για 16 παιδιά ηλικίας 2-3 ετών, μία αίθουσα για 24 παιδιά ηλικίας 3-4 ετών, καθώς και το γραφείο της διευθύντριας, δημιουργώντας ένα λειτουργικό, ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον που υποστηρίζει την ανάπτυξη, τη μάθηση και την καθημερινή φροντίδα των παιδιών.

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο, επιτρέποντας στον σταθμό να υποδεχθεί εγκαίρως τα πρώτα παιδιά με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Η σημασία του έργου για την τοπική κοινωνία αναδείχθηκε και κατά την επίσημη τελετή εγκαινίων, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου και τελέστηκε από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και κατοίκων της περιοχής.

Η κυρία Κούλα Γαβριήλ, Αντιπρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Σουνίου - Ζανατζιάς, ευχαρίστησε την ΙΚΕΑ για την έμπρακτη στήριξη και τη συμβολή της στη δημιουργία ενός ζεστού χώρου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών της κοινότητας.

Η IKEA πιστεύει ότι τα παιδιά είναι οι πιο σημαντικοί άνθρωποι στον κόσμο. Ότι κάθε παιδί αξίζει να παίζει, να μαθαίνει, να μεγαλώνει και να ονειρεύεται σε ένα ασφαλές και όμορφο περιβάλλον. Μέσα από πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, συνεχίζει να συμβάλλει στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για την καθημερινότητα των παιδιών και των οικογενειών τους.

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