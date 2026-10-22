19η Τελετή Αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος

Η τελετή αποτέλεσε την κορύφωση της ακαδημαϊκής πορείας των αποφοίτων προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων, οι οποίοι εντάσσονται πλέον στην κοινότητα αποφοίτων του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, κ. Γιώργος Μ. Λεπτός, αναφέρθηκε στη 16χρονη πορεία του Ιδρύματος, το οποίο έχει απονείμει περίπου 11.500 τίτλους σπουδών, φιλοξενεί περισσότερους από 3.500 φοιτητές και προσφέρει 48 προγράμματα σπουδών. Υπογράμμισε τις στρατηγικές συνεργασίες με το University of Reading και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για το κοινό πρόγραμμα Ιατρικής, καθώς και τη συμμετοχή στη Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EMERGE. Αναφέρθηκε επίσης στις διεθνείς διακρίσεις των φοιτητών στους διαγωνισμούς IMC 2026 και IWLS, καθώς και στην ένταξη τριών ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου στη λίστα Stanford–Elsevier με το κορυφαίο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως. Τόνισε, τέλος, ότι πάνω από το 90% των αποφοίτων εργάζεται στον τομέα της ειδικότητάς του μέσα σε τρεις μήνες από την αποφοίτηση.

Εκ μέρους της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, συνεχάρη τους αποφοίτους και τις οικογένειές τους. Αναφέρθηκε στη συμβολή του Πανεπιστημίου Νεάπολις στην ανάπτυξη της Πάφου και στη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους, ώστε να μπορούν να παραμένουν, να επιστρέφουν και να δημιουργούν στην Κύπρο. «Η Κύπρος δεν ζητά από τους νέους της να μικρύνουν τα όνειρά τους για να χωρέσουν στις δυνατότητές της. Η δική μας ευθύνη είναι να διευρύνουμε τις δυνατότητες της Κύπρου, ώστε να μπορέσουν να χωρέσουν τα δικά σας όνειρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, Καθηγητής Παντελής Σκλιάς, συνεχάρη τους αποφοίτους. Τόνισε ότι η εμπιστοσύνη που δείχνουν στο Πανεπιστήμιο ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, το University of Reading και κινεζικά ιδρύματα ενισχύει και το αποτύπωμα ήπιας ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπογράμμισε ότι η ακαδημαϊκή επάρκεια, ευταξία και ακεραιότητα αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του Ιδρύματος. Σημείωσε, τέλος, ότι το Πανεπιστήμιο παραμένει το κοινό σπίτι των αποφοίτων του και ότι η κοινή τους πορεία συνεχίζεται και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητής Σάββας Χατζηχριστοφής, απένειμε διπλώματα εξαίρετης ακαδημαϊκής επίδοσης στους αριστούχους αποφοίτους των προγραμμάτων σπουδών. Τα βραβεία προσφέρθηκαν με την υποστήριξη οργανισμών και επιχειρήσεων της Κύπρου. Τον αποχαιρετιστήριο λόγο εκ μέρους των αποφοίτων εκφώνησε η αριστούχος του προπτυχιακού προγράμματος Λογιστικής, Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικών, Sarah Ohanon.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος συγχαίρει θερμά όλους τους αποφοίτους του και τους εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της προσωπικής και επαγγελματικής τους πορείας. Με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες που απέκτησαν, καλούνται να συμβάλουν ενεργά στην πρόοδο της κοινωνίας και να αποτελέσουν άξιους πρεσβευτές του Πανεπιστημίου στην Κύπρο και το εξωτερικό.