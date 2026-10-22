Λόγω οδικής σύγκρουσης, έχουν κλείσει και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Αγίας Νάπας – Λάρνακας, με κατεύθυνση τη Λάρνακα, στο ύψος της Πύλας.
Κλειστές και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Αγίας Νάπας – Λάρνακας
Η τροχαία κίνηση διοχετεύεται μέσω της λωρίδας ασφαλείας
Η τροχαία κίνηση διοχετεύεται μέσω της λωρίδας ασφαλείας.
Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών.
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