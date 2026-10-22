H Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ παρουσίασε το ψηφιοποιημένο αρχείο των θεατρικών κριτικών της Νόνας Μολέσκη

Η βραδιά αποτέλεσε φόρο τιμής στην πολύχρονη προσφορά της στη θεατρική κριτική και στην καταγραφή της θεατρικής δημιουργίας στον τόπο μας. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της διάσωσης και της ψηφιακής διάθεσης του έργου της, το οποίο αποτελεί πλέον μια ανοιχτή πηγή γνώσης για τη μελέτη και την τεκμηρίωση της ιστορίας του σύγχρονου κυπριακού θεάτρου.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης του ΤΕΠΑΚ, κ. Μάριος Ζέρβας. Στη συνέχεια, η κ. Μαρίνα Χριστοδούλου παρουσίασε, εκ μέρους του Γραφείου Ψηφιοποίησης και Διαχείρισης Αρχείων του Πανεπιστημίου, τη διαδικασία ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης του υλικού, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 2024–2026.

Η επιστημονική επιμελήτρια του Αρχείου, θεατρολόγος Δρ Άντρη Χ. Κωνσταντίνου, παρουσίασε το περιεχόμενό του και ανέδειξε την ερευνητική του αξία. Το Αρχείο περιλαμβάνει περίπου 1.200 τεκμήρια, κυρίως αποκόμματα εφημερίδων με κριτικά σημειώματα της Νόνας Μολέσκη, καθώς και συναφή δημοσιεύματα. Το υλικό καταγράφει ένα ευρύ φάσμα της θεατρικής δραστηριότητας, από παραστάσεις στην Κύπρο μέχρι παραγωγές που η κριτικός παρακολούθησε στο εξωτερικό.

Οι εισηγήσεις των ομιλητών προσέγγισαν το έργο της Μολέσκη μέσα από διαφορετικές οπτικές, φωτίζοντας τη σημασία της θεατρικής κριτικής τόσο για την καλλιτεχνική δημιουργία όσο και για την ιστορική καταγραφή της.

Η Δρ Ζωή Βερβερόπουλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κριτικός θεάτρου και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ένωσης Κριτικών Θεάτρου & Παραστατικών Τεχνών, αναφέρθηκε στον ρόλο της θεατρικής κριτικής στο σύγχρονο θεατρικό τοπίο και στη σημασία των αρχείων κριτικής για την έρευνα και τη Θεατρολογία.

Ο κ. Γιώργος Σαββινίδης, υπεύθυνος έκδοσης πολιτιστικών θεμάτων στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» και επί σειρά ετών συνεργάτης της Μολέσκη, μοιράστηκε στιγμές από τη μακρόχρονη συνεργασία τους, αναδεικνύοντας πτυχές της παρουσίας και του έργου της στον χώρο της πολιτιστικής δημοσιογραφίας. Η σκηνοθέτρια κ. Μαρία Κυριάκου προσέγγισε τη θεατρική κριτική από τη σκοπιά των ανθρώπων της σκηνής, αναδεικνύοντας τη σημασία της για τη θεατρική δημιουργία και το ιδιαίτερο κριτικό στίγμα της Μολέσκη. Το κείμενο της εισήγησής της παρουσίασε ο ηθοποιός κ. Νεκτάριος Θεοδώρου.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η ανάγνωση αποσπασμάτων από τις κριτικές της Νόνας Μολέσκη από την ηθοποιό κ. Μαρία Σκουλά, δίνοντας στους παρευρισκομένους την ευκαιρία να ακούσουν ξανά τη φωνή της μέσα από τα ίδια της τα κείμενα. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την αντιφώνηση της κ. Ελένης Μολέσκη εκ μέρους της οικογένειας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο σύζυγος της Νόνας Μολέσκη, κ. Γιώργος Μολέσκης, και τα παιδιά τους, Ελένη, Μαρία και Κυριακός, τιμώντας με την παρουσία τους τη μνήμη και το έργο της. Παρευρέθηκαν επίσης στενοί φίλοι της οικογένειας, ανάμεσά τους ο σκηνοθέτης Χρίστος Ζάνος και η ζωγράφος Μαριάμ Σουχάνοβα Φουκαρά.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ακόμη ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΑΛ, Χρίστος Μελίδης, η πρώην διευθύντρια του Θεάτρου Ριάλτο, Γεωργία Ντέντσερ, ο σκηνογράφος Εδουάρδος Γεωργίου, ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης από το Θεατρικό Μουσείο και ο Γιώργος Φράγκος, Πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ακόμη οι συγγραφείς Αντώνης Γεωργίου και Γιώργος Νεοφύτου, ο Παντελής Μάκης και η Γεωργία Πανάουρου από το Βιβλιοτρόπιο, καθώς και η Κατερίνα και η Στέλλα Βοσκαρίδου από το Τεχνοδρόμιο. Η παρουσία ηθοποιών, θεατρολόγων, καλλιτεχνών, εκπαιδευτικών και φίλων του θεάτρου έδωσε στη βραδιά τον χαρακτήρα μιας ουσιαστικής συνάντησης ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τη θεατρική δημιουργία και την πολιτιστική μνήμη του τόπου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα στον κ. Γιώργο Μολέσκη, σύζυγο της Νόνας Μολέσκη, ως ένδειξη εκτίμησης και ευγνωμοσύνης για τη συμβολή της οικογένειας στη διαφύλαξη και ανάδειξη της μνήμης και του έργου της, καθώς και για την παραχώρηση του φυσικού Αρχείου στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ.

Το ψηφιοποιημένο Αρχείο θεατρικών κριτικών της Νόνας Μολέσκη είναι πλέον ελεύθερα προσβάσιμο στο κοινό, αποτελώντας πολύτιμη πηγή για τη μελέτη και την τεκμηρίωση της ιστορίας του κυπριακού θεάτρου.

Δείτε το ψηφιοποιημένο Αρχείο: https://athena.cut.ac.cy/s/moleski/page/home

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ ευχαριστεί θερμά την οικογένεια της Νόνας Μολέσκη, τους ομιλητές και όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης για τη συμβολή τους στην ανάδειξη και διαφύλαξη της πολιτιστικής της παρακαταθήκης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνει στην υπεύθυνη του Γραφείου Ψηφιοποίησης, κ. Γρηγορία Ευριπίδου, καθώς και στην κ. Μαρίνα Αντωνίου για την άρτια παρουσίαση της βραδιάς. Ευχαριστεί επίσης όλο το προσωπικό της Βιβλιοθήκης για την πολύτιμη συμβολή και τη συνεχή υποστήριξή του σε κάθε στάδιο της διοργάνωσης.