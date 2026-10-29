Από πού κρατάει η σκούφια της λέξης Μαζοχισμός; Η σοκαριστική ιστορία πίσω από την πιο προκλητική έννοια του έρωτα

Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο διαπρεπής ψυχίατρος Ρίχαρντ φον Κραφτ-Έμπινγκ αναζητούσε έναν όρο για να περιγράψει τη βαθιά, ακατανίκητη επιθυμία ορισμένων ανθρώπων να βιώνουν την ερωτική ηδονή μέσα από την υποταγή, τον ψυχικό πόνο και τη σωματική ταπείνωση. Τον βρήκε στο πρόσωπο ενός διάσημου συγγραφέα της εποχής: του Αυστριακού Λέοπολντ φον Ζάχερ-Μαζόχ. Από το επίθετό του λοιπόν μας προέκυψε η λέξη μαζοχισμός.

Ο Μαζόχ είχε το θάρρος να αποτυπώσει στο χαρτί αυτό που η κοινωνία έκρυβε επιμελώς στα πιο σκοτεινά της συρτάρια: την παράδοξη ελκυστικότητα της απόλυτης παράδοσης στον έλεγχο κάποιου άλλου. Αυτή η ψυχολογική άβυσσος αποκαλύπτεται με τον πιο ατμοσφαιρικό τρόπο στο θρυλικό μυθιστόρημα «Η Αφροδίτη με τη Γούνα».

Η πλοκή παρακολουθεί τον Σεβερίν, έναν άνδρα που ερωτεύεται παράφορα την αδίστακτη Βάντα και της ζητά το αδιανόητο: Να υπογράψουν ένα επίσημο συμβόλαιο που τον μετατρέπει σε απόλυτο σκλάβο της. Ντυμένη με την επιβλητική, πολυτελή γούνα της, η Βάντα μεταμορφώνεται σε μια αμείλικτη θεά που δοκιμάζει τα όρια της αντοχής και της επιθυμίας του.

Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό ψυχολογικό θρίλερ εποχής, μια βαθιά μελέτη πάνω στην εξουσία, το πάθος και τα ταμπού της ανθρώπινης φύσης.

Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕ ΤΗ ΓΟΥΝΑ

Αυτή την Κυριακή, μην χάσετε με τον ΠΟΛΙΤΗ το βιβλίο-σταθμός που γέννησε τον «μαζοχισμό» και άλλαξε για πάντα την παγκόσμια λογοτεχνία. Αποκτήστε το σε μια πολυτελή έκδοση και ανακαλύψτε την ιστορία που τόλμησε να ξεγυμνώσει τα πιο κρυφά ένστικτα του ανθρώπου.