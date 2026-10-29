H IKEA φέρνει την άγρια ομορφιά των Ιμαλαΐων στο σπίτι με τη νέα παιδική σειρά ALPTALL

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η IKEA ενώνει τις δυνάμεις της με τον οργανισμό προστασίας άγριας ζωής Nordens Ark, δημιουργώντας αυτή τη φορά μια συλλογή αφιερωμένη σε ένα ξεχωριστό φυσικό περιβάλλον, τα Ιμαλάια, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν ζώα όπως το κόκκινο πάντα, τη λεοπάρδαλη του χιονιού και τη γάτα του Πάλλας, αναπτύσσοντας τη σύνδεσή τους με τη φύση.

Η ALPTALL περιλαμβάνει λούτρινα παιχνίδια, υφάσματα και διακοσμητικά είδη, σχεδιασμένα με έμφαση στην ασφάλεια, την ποιότητα και την προσιτή τιμή. Ανάμεσα στα προϊόντα της σειράς ξεχωρίζουν οι παπλωματοθήκες διπλής όψης με σχέδια εμπνευσμένα από τα ζώα και τα τοπία των Ιμαλαΐων, το μαξιλάρι σε σχήμα λουλουδιού, αλλά και τα διακοσμητικά αυτοκόλλητα με ζώα και φυτά, που δίνουν μια παιχνιδιάρικη νότα στο παιδικό δωμάτιο.

Η συλλογή δίνει επίσης χώρο στη δημιουργικότητα μέσα από το βιβλίο δραστηριοτήτων και το ρολό ζωγραφικής με εικόνες από τα Ιμαλάια, ενώ η τσάντα αποθήκευσης προσφέρει μια πρακτική λύση για την οργάνωση των παιχνιδιών. Τα λούτρινα παιχνίδια κατασκευάζονται από 100% ανακυκλωμένο πολυεστέρα, είναι ανθεκτικά και απαλά στην αφή, ενώ πληρούν αυστηρά πρότυπα ασφάλειας, ώστε να συντροφεύουν τα παιδιά στο καθημερινό τους παιχνίδι.

Παράλληλα, η σειρά ALPTALL αναδεικνύει τη σημασία της προστασίας της άγριας ζωής και της βιοποικιλότητας. Μέσα από τη συνεργασία με τον οργανισμό Nordens Ark, η IKEA επιδιώκει να συμβάλει στην ενίσχυση της γνώσης και της περιβαλλοντικής συνείδησης σε μικρούς και μεγάλους, δείχνοντας πως το παιχνίδι μπορεί να γίνει και αφορμή για γνώση.

Η σειρά ALPTALL είναι διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα ΙΚΕΑ και στο IKEA.com.cy.

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