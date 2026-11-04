Σημαντική διάκριση για το Πανεπιστήμιο Λεμεσού: Βράβευση του Δρος. Πέτρου Κωνσταντινίδη στα Cyprus Review Annual Book Awards 2026

Η βράβευση αφορά το επιστημονικό του σύγγραμμα με τίτλο «Η οριζόντια επίδραση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η υποδοχή της στην κυπριακή έννομη τάξη», το οποίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Σάκκουλα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη).

Τα ετήσια βραβεία CRABA απονέμονται από το επιστημονικό και κυπρολογικό περιοδικό The Cyprus Review, αναγνωρίζοντας αξιόλογες επιστημονικές εκδόσεις που συμβάλλουν στη μελέτη και την κατανόηση ζητημάτων που αφορούν την Κύπρο. Οι διακρίσεις καλύπτουν διαφορετικά επιστημονικά πεδία, μεταξύ των οποίων η Ιστορία, οι Πολιτικές Επιστήμες και η Νομική.

Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026. Η διάκριση του Δρ. Κωνσταντινίδη αποτελεί σημαντική αναγνώριση του επιστημονικού του έργου και αναδεικνύει τη συμβολή του στην έρευνα του Δημοσίου Δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της κυπριακής έννομης τάξης.

Το Πανεπιστήμιο Λεμεσού συγχαίρει θερμά τον Δρ. Πέτρο Κωνσταντινίδη για τη σημαντική αυτή επιτυχία, η οποία αντανακλά την ποιότητα του ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου που αναπτύσσεται στο Πανεπιστήμιο και ενισχύει τη δέσμευσή του για την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας με ουσιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνία.