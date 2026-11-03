Η Cyfield στηρίζει τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμμετείχαν στο 2ο Nicosia Kids Festival

Συγκεκριμένα, στο φεστιβάλ συμμετείχαν οι: Hope For Children, Sophia For Children, Ένα Όνειρο Μια Ευχή, Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου, Μικροί Ήρωες, Αγκαλιά Ελπίδας, Ελπίδα Ίδρυμα, Μικροί Εθελοντές, Παγκύπριος Σύνδεσμος Ανάδοχης Οικογένειας «Φωλιά Αγάπης», Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπανίων Γενετικών Παθήσεων «Μοναδικά Χαμόγελα», Αγκαλιάζω με Αγάπη, Παιδική Στέγη Λευκωσίας, Φωνή και Πυξίδα Αγάπης.

Μάλιστα, η Cyfield θέλοντας να στηρίξει περαιτέρω τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμμετείχαν στη φετινή διοργάνωση αποφάσισε να συνεισφέρει €1.500 σε κάθε οργανισμό ως έμπρακτη αναγνώριση του έργου και της προσφοράς του, προσφέροντας συνολικά το ποσό των €24.000.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια της στήριξης που προσέφερε το Nicosia Kids Festival στους συμμετέχοντες οργανισμούς, δίνοντάς τους την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους στο κοινό και να διαθέσουν προϊόντα μέσω των περιπτέρων τους για την ενίσχυση των δράσεων τους.

Η μαζική συμμετοχή του κοινού σε αυτή τη μεγάλη γιορτή ψυχαγωγίας, δημιουργίας και κοινωνικής προσφοράς, ανέδειξε τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας, δίνοντας το μήνυμα ότι η φροντίδα για τα παιδιά και η στήριξη όσων βρίσκονται δίπλα τους χρειάζεται να εκφράζεται ουσιαστικά και έμπρακτα.