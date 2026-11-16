Ισραήλ: Ο Άραβας βουλευτής Άχμεντ Τίμπι εξελέγη αντιπρόεδρος της Κνεσέτ – Πρόεδρος ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η εκλογή του ανακοινώθηκε τη Δευτέρα (16/11), ενώ πρόεδρος του ισραηλινού κοινοβουλίου θα είναι ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν, επικεφαλής του δεξιού κόμματος Yisrael Beiteinu.

Ο Τίμπι αποτελεί μία από τις πιο γνωστές πολιτικές προσωπικότητες της αραβικής μειονότητας στο Ισραήλ, με μακρά κοινοβουλευτική παρουσία. Είναι βουλευτής από το 1999, ενώ στο παρελθόν είχε διατελέσει πολιτικός σύμβουλος του Παλαιστίνιου ηγέτη Γιάσερ Αραφάτ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει καθήκοντα αντιπροέδρου της Κνεσέτ, καθώς είχε υπηρετήσει στην ίδια θέση και σε προηγούμενες κοινοβουλευτικές περιόδους.

Ιστορικά εκλογικά κέρδη για τα αραβικά κόμματα

Η εκλογή του έρχεται μετά την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης των Παλαιστινίων πολιτών του Ισραήλ στις εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, η Κοινή Λίστα και η Ενωμένη Αραβική Λίστα (Ράαμ) εξασφάλισαν συνολικά 19 έδρες στην Κνεσέτ, η οποία αριθμεί 120 μέλη.

Το αποτέλεσμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία εν μέσω των διεργασιών για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, καθώς τα αραβικά κόμματα ενδέχεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στις κοινοβουλευτικές ισορροπίες.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, επικεφαλής του κόμματος Yashar, έχει λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, μετά τις εκλογές στις οποίες το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου αναδείχθηκε πρώτο κόμμα, χωρίς ωστόσο το πολιτικό του μπλοκ να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία.

Η ενισχυμένη παρουσία των αραβικών κομμάτων προσθέτει έναν σημαντικό παράγοντα στις διαπραγματεύσεις για τη νέα κυβέρνηση, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στο Ισραήλ.

Με πληροφορίες από Al Jazeera