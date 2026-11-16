Η Petrolina Energy Team – η ομάδα εθελοντών της Πετρολίνα, που αποτελείται από εργαζομένους της εταιρείας, πρατηριούχους και τις οικογένειές τους – συμμετείχε με ενθουσιασμό στον εταιρικό αγώνα των 5 χλμ. Οι εθελοντές της Πετρολίνα έτρεξαν για τα «Μωρά Θαύματα», στηρίζοντας το έργο του Συνδέσμου για τα πρόωρα νεογνά, τις οικογένειες τους και τις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

Παράλληλα, η Πετρολίνα, μέσα από το περίπτερό της και το μήνυμα «Refuel your energy», υποδέχθηκε δρομείς και επισκέπτες προσφέροντας φρέσκες λεμονάδες και αναμνηστικά δώρα, δημιουργώντας μια ευχάριστη και φιλόξενη εμπειρία για όλους.

Ο Εκτελεστικός Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Petrolina (Holdings) Public Limited, Ντίνος Λευκαρίτης, συγχαίροντας τους δρομείς και τους διοργανωτές, δήλωσε: «Ο Radisson Hotels Larnaka Marathon αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για τα αθλητικά δρώμενα της Κύπρου, προσελκύοντας κάθε χρόνο δρομείς και επισκέπτες από την Κύπρο και το εξωτερικό. Είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε στην επιτυχία μιας διοργάνωσης που αναδεικνύει τη Λάρνακα, προάγει τον αθλητισμό και τις αξίες του, ενώ παράλληλα ενισχύει την κοινωνική προσφορά και την αλληλεγγύη».

Για την Πετρολίνα, ο αθλητισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, καθώς προάγει αξίες όπως το ήθος, η ομαδικότητα, η πειθαρχία και η αφοσίωση, ενθαρρύνοντας παράλληλα την ενεργό συμμετοχή και την υιοθέτηση ενός υγιούς τρόπου ζωής.