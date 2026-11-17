Τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις που έχουν προκύψει στους ευρωπαϊκούς θεσμούς σχετικά με την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία αναδεικνύει δημοσίευμα του POLITICO, με ημερομηνία 17 Νοεμβρίου 2026.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, η οποία επιχειρεί να εξασφαλίσει ενεργό συμμετοχή στη διαπραγματευτική διαδικασία, την ώρα που η εκπροσώπηση της ευρωπαϊκής πλευράς φαίνεται να διαμορφώνεται κυρίως μέσα από τις πρωτοβουλίες των ισχυρότερων κρατών-μελών και άλλων ευρωπαϊκών θεσμών.

Το POLITICO, σε ρεπορτάζ με τίτλο «EU’s Kallas fights to find a role in Ukraine peace talks», περιγράφει μια αντιπαράθεση που υπερβαίνει τις προσωπικές φιλοδοξίες των Ευρωπαίων αξιωματούχων και αγγίζει το ζήτημα της κατανομής αρμοδιοτήτων στην άσκηση της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής.

Η Κάλας εκτός του νέου διαπραγματευτικού σχήματος

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κατά τις ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις της 13ης Νοεμβρίου στο Δουβλίνο συμφωνήθηκε η δημιουργία σχήματος στο οποίο συμμετέχουν σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία και τη Βρετανία, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ωστόσο, η Κάγια Κάλας δεν περιλαμβάνεται προσωπικά στη συγκεκριμένη σύνθεση, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τον ρόλο της Ύπατης Εκπροσώπου σε μια διαδικασία που αφορά άμεσα την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και ασφάλεια.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κάλας είναι θεσμικά αρμόδια για τον συντονισμό της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, οι μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επιδιώκουν να διατηρήσουν άμεση συμμετοχή στις συνομιλίες, θεωρώντας ότι οι αποφάσεις για την Ουκρανία επηρεάζουν καθοριστικά τη δική τους ασφάλεια.

Η διαφωνία για τη διαπραγματευτική εντολή

Ένα δεύτερο πεδίο αντιπαράθεσης αφορά το ποιος θα διαμορφώσει την ευρωπαϊκή διαπραγματευτική εντολή, δηλαδή τις θέσεις και τις απαιτήσεις που θα πρέπει να υποστηρίξουν οι εκπρόσωποι της Ευρώπης.

Όπως αναφέρει το POLITICO, ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι τον καθοριστικό λόγο πρέπει να έχουν οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών-μελών, ενώ άλλοι θεωρούν ότι η διαδικασία πρέπει να περάσει από τους μόνιμους αντιπροσώπους των χωρών στην ΕΕ.

Η Κάλας, από την πλευρά της, έχει καταστήσει σαφές ότι οι υπουργοί Εξωτερικών δεν επιθυμούν να περιοριστούν στον ρόλο του παρατηρητή ή να ενημερώνονται εκ των υστέρων για αποφάσεις που θα έχουν ήδη ληφθεί.

Μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, επισήμανε ότι έχει προετοιμαστεί έγγραφο με τις απαιτήσεις που θα πρέπει να τεθούν προς τη Ρωσία, επιδιώκοντας να αναδείξει τη συμβολή της ευρωπαϊκής διπλωματίας στην προετοιμασία των συνομιλιών.

Στο παρασκήνιο και η αντιπαράθεση για την ευρωπαϊκή διπλωματία

Το ρεπορτάζ συνδέει τη διαμάχη για το Ουκρανικό με ευρύτερες εντάσεις γύρω από τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS), της διπλωματικής υπηρεσίας της Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει ενισχύσει την παρουσία της σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, ενώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υπό τον Αντόνιο Κόστα, επιδιώκει επίσης να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στον συντονισμό των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών.

Παράλληλα, σύμφωνα με το POLITICO, στο τραπέζι βρίσκονται γαλλογερμανικές προτάσεις για την αναδιοργάνωση της EEAS, οι οποίες προκαλούν προβληματισμό σε αξιωματούχους σχετικά με τη μελλοντική αυτονομία της υπηρεσίας.

Η αντιπαράθεση αναδεικνύει τις δυσκολίες που προκύπτουν από τη συνύπαρξη διαφορετικών κέντρων λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στα οποία τα κράτη-μέλη διατηρούν σημαντικές αρμοδιότητες.

Η Ευρώπη αναζητεί εκπροσώπηση, ενώ η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει

Η εσωτερική αυτή συζήτηση διεξάγεται σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένει αβέβαιη ακόμη και η συμμετοχή Ευρωπαίων εκπροσώπων στις επόμενες συνομιλίες για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Reuters, η Μόσχα έχει διευκρινίσει ότι δεν έχει συμφωνηθεί η παρουσία ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας στον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων.

Έτσι, την ώρα που οι Βρυξέλλες και οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες διαφωνούν για τη σύνθεση της εκπροσώπησής τους και τη διαμόρφωση της κοινής τους θέσης, εξακολουθεί να εκκρεμεί το ερώτημα κατά πόσον θα εξασφαλιστεί η ουσιαστική συμμετοχή της Ευρώπης στη διαδικασία.

Το δημοσίευμα του POLITICO αναδεικνύει, επομένως, ένα ευρύτερο θεσμικό και πολιτικό ζήτημα: την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποκτήσει ενιαία και αποτελεσματική παρουσία σε διαπραγματεύσεις που επηρεάζουν άμεσα τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλειας της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Στουμπ: «Ανεύθυνο που αφήσαμε τις επαφές με τον Πούτιν στις ΗΠΑ»

Οι ευρωπαίοι ηγέτες θα όφειλαν να μιλήσουν απευθείας με τον πρόεδρο Πούτιν καθώς, κατά τρόπο «ανεύθυνο», έχουν κάνει «ανάθεση» των επαφών σε μια κυβέρνηση των ΗΠΑ που θα μπορούσε να αποφασίσει να κατατμήσει την Ευρώπη σε σφαίρες επιρροής, τόνισε ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Financial Times και δημοσιεύεται σήμερα.

«Κάναμε εξωτερική ανάθεση των ευρωπαϊκών επαφών με τη Ρωσία για υπερβολικά πολύ καιρό και νομίζω πως αυτό είναι ανεύθυνο», είπε ο κ. Στουμπ στην εφημερίδα.

«Τώρα που έχουμε πλαίσιο (...) νομίζω ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να διεξαγάγουν συνομιλίες απευθείας με τον Πούτιν», με το «ίδιο μήνυμα» και τις ίδιες επιδιώξεις, πρόσθεσε ο πρόεδρος της Φινλανδίας.

Με πληροφορίες από POLITICO, ΑΠΕ ΜΠΕ και Reuters