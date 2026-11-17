Σύμφωνα με την RTS, πρόκειται για αεροσκάφος MiG-29, το οποίο ανήκε στην 204η Αεροπορική Ταξιαρχία, με έδρα το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Μπατάινιτσα.

Στο σημείο της συντριβής έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις του σερβικού στρατού, της αστυνομίας και της στρατονομίας, καθώς και κλιμάκια της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τα αίτια της πτώσης.

#BREAKING A Serbian Air Force MiG-29 crashed in a field near Belgrade. The pilot was killed, Serbian public broadcaster RTS reports. https://t.co/1FhJh73pAS — The National Independent (@NationalIndNews) November 17, 2026

Πηγή: ΑΠΕ