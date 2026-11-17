Ένας πιλότος έχασε τη ζωή του σήμερα από τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους της Σερβικής Πολεμικής Αεροπορίας σε αγροτική έκταση μεταξύ των περιοχών Νόβα και Στάρα Πάζοβα, βόρεια του Βελιγραδίου, μετέδωσε η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Σερβίας (RTS).
Σερβία: Νεκρός πιλότος μετά τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους - Άγνωστα τα αίτια της τραγωδίας
Το μαχητικό αεροσκάφος της Σερβικής Πολεμικής Αεροπορίας κατέπεσε σε αγροτική περιοχή βόρεια του Βελιγραδίου - Ισχυρές δυνάμεις του στρατού, της αστυνομίας και της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο, ενώ δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες της συντριβής
Σύμφωνα με την RTS, πρόκειται για αεροσκάφος MiG-29, το οποίο ανήκε στην 204η Αεροπορική Ταξιαρχία, με έδρα το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Μπατάινιτσα.
Στο σημείο της συντριβής έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις του σερβικού στρατού, της αστυνομίας και της στρατονομίας, καθώς και κλιμάκια της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τα αίτια της πτώσης.
#BREAKING A Serbian Air Force MiG-29 crashed in a field near Belgrade. The pilot was killed, Serbian public broadcaster RTS reports. https://t.co/1FhJh73pAS— The National Independent (@NationalIndNews) November 17, 2026
Πηγή: ΑΠΕ
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