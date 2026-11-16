Συγκεκριμένα, η Lidl Κύπρου τιμήθηκε με:

Platinum βραβείο για τη συνεργασία με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό και την «Άμεση Ανθρωπιστική Στήριξη και Διαχείριση Κρίσεων».

για τη συνεργασία με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό και την «Άμεση Ανθρωπιστική Στήριξη και Διαχείριση Κρίσεων». Gold βραβείο για το έργο «Landfill Diversion: Κυκλική Διαχείριση & 100% Αξιοποίηση Αποβλήτων» στην κατηγορία Διαχείριση Αποβλήτων.

για το έργο «Landfill Diversion: Κυκλική Διαχείριση & 100% Αξιοποίηση Αποβλήτων» στην κατηγορία Διαχείριση Αποβλήτων. Gold βραβείο για το «Sustainable Pallet Loop» στην κατηγορία Zero Waste.

για το «Sustainable Pallet Loop» στην κατηγορία Zero Waste. Gold βραβείο για το πρόγραμμα «Rethink, Repurpose, ReValue: 100% Αξιοποίηση Ειδών Non-Food σε Νέες Αγορές» (Zero Waste).

για το πρόγραμμα «Rethink, Repurpose, ReValue: 100% Αξιοποίηση Ειδών Non-Food σε Νέες Αγορές» (Zero Waste). Gold βραβείο για το «Project Zero: Εθελοντισμός για καθαρές ακτές και θάλασσες», σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ.

για το «Project Zero: Εθελοντισμός για καθαρές ακτές και θάλασσες», σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ. Gold βραβείο για τη βιώσιμη τροφοδοσία με τίτλο «Γεμίζουμε τα Φορτηγά, Αδειάζουμε το Αποτύπωμά μας».

για τη βιώσιμη τροφοδοσία με τίτλο «Γεμίζουμε τα Φορτηγά, Αδειάζουμε το Αποτύπωμά μας». 2 Gold βραβεία για τις δράσεις με το «Hope For Children» CRC Policy Center με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών.

για τις δράσεις με το «Hope For Children» CRC Policy Center με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών. Gold βραβείο για τη διαχρονική στήριξη των προγραμμάτων του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου.

για τη διαχρονική στήριξη των προγραμμάτων του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου. Gold βραβείο για το πρόγραμμα «Ακαδημία Φαγητού για Παιδιά», σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

για το πρόγραμμα «Ακαδημία Φαγητού για Παιδιά», σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Gold βραβείο για το πρόγραμμα «Lidl UP: Learn & Work» στην Εκπαίδευση.

για το πρόγραμμα «Lidl UP: Learn & Work» στην Εκπαίδευση. Gold βραβείο για την «Πολιτική Εθελοντισμού».

για την «Πολιτική Εθελοντισμού». Silver βραβείο για το σύστημα «AutoDispo: Αλγοριθμική πρόβλεψη ζήτησης» στην εφοδιαστική αλυσίδα.

για το σύστημα «AutoDispo: Αλγοριθμική πρόβλεψη ζήτησης» στην εφοδιαστική αλυσίδα. Silver βραβείο για τη συνεργασία με την τοπική κοινότητα και το κράτος στο πρόγραμμα «Ακαδημία Φαγητού για Παιδιά».

για τη συνεργασία με την τοπική κοινότητα και το κράτος στο πρόγραμμα «Ακαδημία Φαγητού για Παιδιά». Silver βραβείο για την «Ψηφιακή Καινοτομία στην Υγεία και Ασφάλεια».

για την «Ψηφιακή Καινοτομία στην Υγεία και Ασφάλεια». Silver βραβείο για την έκδοση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας «Rethinking Sustainability - Rebuilding our Home».

για την έκδοση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας «Rethinking Sustainability - Rebuilding our Home». 2 Bronze βραβεία για το πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων «mind REset», σε συνεργασία με το Junior Achievement Κύπρου.

για το πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων «mind REset», σε συνεργασία με το Junior Achievement Κύπρου. Bronze βραβείο για το «Lidl UP: Trainee Area Manager».

για το «Lidl UP: Trainee Area Manager». Bronze βραβείο για την «Πολιτική Ίσης Μεταχείρισης & Videos Διακρίσεων στο #teamLidl».

για την «Πολιτική Ίσης Μεταχείρισης & Videos Διακρίσεων στο #teamLidl». 2 Bronze βραβεία για το διήμερο υγείας και ευεξίας «Lidl Wellness Camp».

«Η ανάδειξή μας στην κορυφή των βραβεύσεων με 22 συνολικά διακρίσεις μάς γεμίζει υπερηφάνεια, αλλά κυρίως βαθύ αίσθημα ευθύνης. Η πρωτιά αυτή επιβεβαιώνει ότι η υπευθυνότητα για εμάς δεν είναι αποσπασματικές ενέργειες, αλλά μια ολοκληρωμένη στρατηγική που διαπερνά ολόκληρη τη λειτουργία μας. Η επιτυχία ανήκει πρωτίστως στους ανθρώπους μας στο #teamLidl — στα 22 καταστήματά μας, στο κέντρο εφοδιασμού και στα γραφεία μας — που κάνουν το όραμά μας καθημερινή πράξη», δήλωσε σχετικά ο Βασίλης Λαγογιάννης, Γενικός Διευθυντής της Lidl Κύπρου.

Παράλληλα, η Lidl Κύπρου στήριξε ως χορηγός τη φετινή διοργάνωση, συμβάλλοντας στην ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής υπευθυνότητας στον τόπο και παραμένοντας προσηλωμένη στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την κυπριακή κοινωνία και το περιβάλλον.

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